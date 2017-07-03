Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/30266976/
3 июля 2017, 15:25 | Теннис | GoTennis.ru

Уимблдон. Ник Киргиос не смог доиграть стартовый поединок турнира

Австралийский теннисист Ник Киргиос не смог завершить матч первого раунда Уимблдона против француза Пьера-Юге Эрбера. Игра была остановлена после второго сета при счёте 3/6, 4/6. Причины отказа Ника на данный момент неизвестны.

Австралийский теннисист Ник <span class=error>Киргиос</span> не смог завершить матч первого раунда Уимблдона против француза <nobr>Пьера-Юге</nobr> <span class=error>Эрбера</span>. Игра была остановлена после второго сета при счёте 3/6 4/6. Причины отказа Ника на данный момент неизвестны. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

За 58 минут, проведённых на корте, 20-я ракетка мира, 22-летний Киргиос, выполнил три эйса и дважды ошибался при подаче. 26-летний Пьер-Юге, занимающий 70-ю позицию в мировой классификации, сделал два брейка и десять эйсов, допустив одну двойную ошибку. Ранее между собой игроки не встречались.

Во втором круге соревнований Эрбер сразится с победителем игры своего соотечественника Бенуа Пэра и бразильца Рожерио Дутры Да Силвы.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
03 мюнля

Лю Йен-Сун завершил выступление на Уимблдоне

Сэм Куэрри сыграет во втором раунде "мэйджора" в Лондоне

Герцогиня Кембриджская присутствует на первом матче Маррея на Уимблдоне