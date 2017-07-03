Уимблдон. Ник Киргиос не смог доиграть стартовый поединок турнира
Австралийский теннисист Ник Киргиос не смог завершить матч первого раунда Уимблдона против француза
Пьера-Юге Эрбера. Игра была остановлена после второго сета при счёте 3/6, 4/6. Причины отказа Ника на данный момент неизвестны.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
За 58 минут, проведённых на корте, 20-я ракетка мира, 22-летний Киргиос, выполнил три эйса и дважды ошибался при подаче. 26-летний
Во втором круге соревнований Эрбер сразится с победителем игры своего соотечественника Бенуа Пэра и бразильца Рожерио Дутры Да Силвы.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter