Уимблдон. Ник Киргиос не смог доиграть стартовый поединок турнира

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За 58 минут, проведённых на корте, 20-я ракетка мира, 22-летний Киргиос, выполнил три эйса и дважды ошибался при подаче. 26-летний Пьер-Юге, занимающий 70-ю позицию в мировой классификации, сделал два брейка и десять эйсов, допустив одну двойную ошибку. Ранее между собой игроки не встречались.

Во втором круге соревнований Эрбер сразится с победителем игры своего соотечественника Бенуа Пэра и бразильца Рожерио Дутры Да Силвы.