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https://sport.mail.ru/news/tennis/30266974/
3 июля 2017, 15:25 | Теннис | GoTennis.ru

Жо-Вилфрид Цонга добился уверенной победы в первом раунде Уимблдона

Французский теннисист Жо-Вилфрид Цонга прошёл во второй круг Уимблдона, обыграв в трёх сетах британца Кэмерона Норри, — 6/3, 6/2, 6/2.

Французский теннисист <nobr>Жо-Вилфрид</nobr> <span class=error>Цонга</span> прошёл во второй круг Уимблдона обыграв в трёх сетах британца <span class=error>Кэмерона</span> <span class=error>Норри</span> — 6/3 6/2 6/2. Увеличить
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Первая очная встреча спортсменов продлилась 1 час 23 минуты. Десятый номер рейтинга АТР, 32-летний Жо-Вилфрид, записал в свой актив шесть брейков и восемь эйсов, один раз ошибившись при подаче. 21-летний Норри, занимающий 221-ю строчку мировой табели о рангах, выполнил три эйса и допустил четыре двойные ошибки.

Следующим соперником Цонга на «мэйджоре» в Лондоне станет победитель противостояния итальянца Симоне Болелли и Лю Йен-Суна из Тайваня.
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