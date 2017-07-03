Жо-Вилфрид Цонга добился уверенной победы в первом раунде Уимблдона
Французский теннисист
Жо-Вилфрид Цонга прошёл во второй круг Уимблдона, обыграв в трёх сетах британца Кэмерона Норри, — 6/3, 6/2, 6/2.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Первая очная встреча спортсменов продлилась 1 час 23 минуты. Десятый номер рейтинга АТР, 32-летний
Следующим соперником Цонга на «мэйджоре» в Лондоне станет победитель противостояния итальянца Симоне Болелли и Лю
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter