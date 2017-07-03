Жо-Вилфрид Цонга добился уверенной победы в первом раунде Уимблдона

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Первая очная встреча спортсменов продлилась 1 час 23 минуты. Десятый номер рейтинга АТР, 32-летний Жо-Вилфрид, записал в свой актив шесть брейков и восемь эйсов, один раз ошибившись при подаче. 21-летний Норри, занимающий 221-ю строчку мировой табели о рангах, выполнил три эйса и допустил четыре двойные ошибки.