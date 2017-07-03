Мэдисон Киз с победы стартовала на Уимблдоне

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За 1 час 6 минут матча 18-я ракетка мира, 22-летняя Мэдисон, сделала пять брейков и три эйса, один раз ошибившись при подаче. Её ровесница Хибино, занимающая 92-е место в рейтинге WTA, дважды брала подачу соперницы, выполнила один эйс и дважды ошибалась при подаче. Ранее между собой спортсменки не встречались.

Во втором круге соревнований Киз сыграет либо с итальянкой Камилой Джорджи, либо с француженкой Ализе Корне.