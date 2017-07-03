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https://sport.mail.ru/news/tennis/30266299/
3 июля 2017, 14:42 | Теннис | GoTennis.ru

Ровно 13 лет назад Мария Шарапова выиграла Уимблдон (видео)

3 июля 2004 года — ровно 13 лет назад — российская теннисистка Мария Шарапова стала триумфатором Уимблдона, обыграв в финале американку Серену Уильямс, — 6/1, 6/4.

3 июля 2004 года — ровно 13 лет назад — российская теннисистка Мария <span class=error>Шарапова</span> стала триумфатором Уимблдона обыграв в финале американку <span class=error>Серену</span> <span class=error>Уильямс</span> — 6/1 6/4. Увеличить
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Благодаря данному успеху Мария, которой на тот момент было 17 лет, смогла дебютировать в Топ-10 мировой классификации.

Всего в сезоне-2004 Шарапова выиграла пять турниров и закончила год в ранге четвёртой ракетки мира.
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