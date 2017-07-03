Ровно 13 лет назад Мария Шарапова выиграла Уимблдон (видео)
3 июля 2004 года — ровно 13 лет назад — российская теннисистка Мария Шарапова стала триумфатором Уимблдона, обыграв в финале американку Серену Уильямс, — 6/1, 6/4.
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Благодаря данному успеху Мария, которой на тот момент было 17 лет, смогла дебютировать в Топ-10 мировой классификации.
Всего в сезоне-2004 Шарапова выиграла пять турниров и закончила год в ранге четвёртой ракетки мира.
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