Турниры прошедшей недели. Верное решение Джоковича, прогресс Плишковой на траве и очередная неудача Возняцки

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Турнир Antalya Open, проходивший в Анталье, хоть и являлся дебютантом Тура, но смог привлечь к себе одну очень яркую звезду — Доминика Тима. Правда, австриец отнёсся к данному старту без особого энтузиазма и сенсационно проиграл индийцу Рамкумару Раманатхану уже в своём первом матче. Ещё один номинальный фаворит — испанец Давид Феррер — также не смог преодолеть барьер второго круга, уступив японцу Юити Сугите.

Вообще, среди всех сеяных игроков только испанцу Фернандо Вердаско удалось пройти в четвертьфинал, но и он в итоге сложил оружие в поединке с французом Адрианом Маннарино. Именно последний и составил пару финалистов с Сугитой. Безусловно, многие ждали здесь лёгкой победы французского игрока, но Юити посрамил скептиков, и завоевал свой дебютный трофей в карьере на турнирах такого уровня.

На мужские соревнованиях Aegon International в Истбурне довольно неожиданно приехал один из участников Big Four — Новак Джокович. Впрочем, это решение серба легко объясняется желанием получить игровую практику и завоевать хоть какой-нибудь трофей, чтобы обрести уверенность.

В целом, можно сказать, что со своей задачей бывший лидер мирового рейтинга справился на «отлично». Канадец Вашек Поспишил, американец Дональд Янг и россиянин Даниил Медведев, который, кстати, может записать себе в актив участие в ¼ финала, не смогли составить конкуренцию Новаку. Серб набирал обороты по ходу соревнований и к финалу подошёл в хорошей форме.

В нижней половине сетки борьба была более ожесточённая. Лишь одному сеяному — немцу Мише Звереву — не удалось пройти в четвертьфинал. В итоге наиболее удачливым оказался француз Гаэль Монфис, который в потрясающем по накалу поединке ½ финала одолел в трёх сетах своего соотечественника Ришара Гаске.

Впрочем, на решающий матч сил у Монфиса, похоже, не осталось. Судя по всему, Джоковича, хоть и с долей допущения, но можно вновь причислять к фаворитам Уимблдона.

На женский турнире в Истбурн съехался весь цвет WTA-Тура. Пожалуй, главный вопрос сводился к тому, сможет ли первая ракетка мира Анжелик Кербер хотя бы немного пройти по сетке и доказать, что всё-таки не зря занимает столь высокое место.

Отчасти у немки это получилось — хотя нельзя сказать, что ей достались сложные соперницы на пути в четвертьфинал. А вот на стадии ¼ ей противостояла обожаемая трибунами Йоханна Конта, которая в итоге предсказуемо победила. К сожалению для поклонников британки, во время поединка она получила травму и побороться за выход в финал не смогла.

Финалисткой же от верхней половины турнирной таблицы стала Каролина Плишкова, которая в четвертьфинале расправилась с россиянкой Светланой Кузнецовой, а стадию ½ финала прошла, как уже было сказано выше, без борьбы.

В нижней части сетки пары четвертьфиналисток составили британка Хизер Уотсон и чешка Барбора Стрыкова — сильнее оказалась хозяйка кортов, а также румынка Симона Халеп и датчанка Каролин Возняцки — в этом поединке борьба шла на равных, однако в решающем сете Каро буквально смела Симону с корта — 6/1. Затем Возняцки не без проблем переиграла Уотсон и прошла в уже четвёртый свой финал в этом году.

Впрочем, результат для датской спортсменки вновь оказался неутешительным — Плишкова добилась спокойной победы 6/4, 6/4 и подходит к Уимблдону в качестве если не главной претендентки на победу, то как минимум в статусе теннисистки, от которой стоит ждать многого.