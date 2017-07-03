Александра Саснович — 89-я в новой версии рейтинга ВТА
Согласно новой версии рейтинга ВТА белоруска Александра Саснович занимает 89-е место. Возглавляет же реестр
по-прежнему немка Ангелика Кербер.
Положение на 3 июля 2017
1 (1) Ангелика Кербер (Германия) 7035
2 (2) Симона Халеп (Румыния) 6920
3 (3) Каролина Плишкова (Чехия) 6855
4 (4) Серена Уильямс (США) 4810
5 (5) Элина Свитолина (Украина) 4765
6 (6) Каролин Возняцки (Дания) 4550
7 (7) Йоханна Конта (Великобритания) 4400
8 (8) Светлана Кузнецова (Россия) 4310
9 (9) Доминика Цибулкова (Словакия) 4010
10 (10) Агнешка Радванска (Польша) 3985…
89 (87) Александра Саснович (Беларусь) 708
136 (135) Арина Соболенко (Беларусь) 410
141 (139) Ольга Говорцова (Беларусь) 398
236 (239) Вера Лапко (Беларусь) 221
683 (678) Виктория Азаренко (Беларусь) 30
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