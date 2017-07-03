Стэн Вавринка: Устал отвечать на вопросы о Федерере

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«Пока Роджер выступает, шансы на титулы «мэйджоров» у него будут. Он перестанет являться претендентом на победу в тот момент, когда завершит выступления. Он бесподобен.