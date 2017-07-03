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https://sport.mail.ru/news/tennis/30265656/
3 июля 2017, 14:04 | Теннис | GoTennis.ru

Стэн Вавринка: Устал отвечать на вопросы о Федерере

Третья ракетка мира, швейцарец Стэн Вавринка, высказываясь о перспективах выступления своего соотечественника Роджера Федерера на Уимблдоне, признался, что устал отвечать на вопросы подобного рода.

Третья ракетка мира швейцарец <span class=error>Стэн</span> <span class=error>Вавринка</span> высказываясь о перспективах выступления своего соотечественника Роджера <span class=error>Федерера</span> на Уимблдоне признался что устал отвечать на вопросы подобного рода. Увеличить
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«Пока Роджер выступает, шансы на титулы «мэйджоров» у него будут. Он перестанет являться претендентом на победу в тот момент, когда завершит выступления. Он бесподобен.

Однако меня уже десять лет спрашивают о Федерере. Я могу сказать что-то ещё, но уже немного устал от таких вопросов, — приводит слова Вавринки издание Tennis World USA.
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