Стэн Вавринка: Устал отвечать на вопросы о Федерере
Третья ракетка мира, швейцарец Стэн Вавринка, высказываясь о перспективах выступления своего соотечественника Роджера Федерера на Уимблдоне, признался, что устал отвечать на вопросы подобного рода.
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Видимо, что-то случилось...
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«Пока Роджер выступает, шансы на титулы «мэйджоров» у него будут. Он перестанет являться претендентом на победу в тот момент, когда завершит выступления. Он бесподобен.
Однако меня уже десять лет спрашивают о Федерере. Я могу сказать
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