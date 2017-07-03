Владимир Игнатик поднялся на 131-е место в рейтинге АТП
В обновленном рейтинге АТП от 3 июля белорус Владимир Игнатик поднялся на 131-е место. В первой десятке изменений не произошло.
1 (1). Энди Маррей (Великобритания) — 9390
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 7285
3 (3). Стэн Вавринка (Швейцария) — 6175
4 (4). Новак Джокович (Сербия) — 6055
5 (5). Роджер Федерер (Швейцария) — 5265
6 (6). Марин Чилич (Хорватия) — 4235
7 (7). Милош Раонич (Канада) — 4150
8 (8). Доминик Тим (Австрия) — 3895
9 (9). Кей Нисикори (Япония) — 3830
10 (10).
…
131 (135). Владимир Игнатик (Беларусь) — 424
161 (161). Илья Ивашко (Беларусь) — 348
166 (166). Егор Герасимов (Беларусь) — 339
339 (334). Дмитрий Жирмонт (Беларусь) — 140
366 (359). Ярослав Шило (Беларусь) — 125
Остальные белорусы расположились ниже 400-й строки.
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