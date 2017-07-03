Чемпионская гонка U-21. Даниил Медведев поднялся на одну строчку
По итогам минувшей недели россиянин Даниил Медведев поднялся на одну строчку в Чемпионской гонке для теннисистов не старше 21 года. Лидерство сохраняет немец Александр Зверев.
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Чемпионская гонка U-21. Версия от 3 июля 2017 года.
1. (1) Александр Зверев (Германия) — 2.530.
2. (2) Карен Хачанов (Россия) — 695.
3. (3) Борна Чорич (Хорватия) — 676.
4. (5) Даниил Медведев (Россия) — 562.
5. (4) Хён Чон (Южная Корея) — 505.
6. (6) Фрэнсис Тиафо (США) — 407.
7. (7) Андрей Рублёв (Россия) — 388.
8. (8) Эрнесто Эскобедо (США) — 382.
9. (10) Джаред Дональдсон (США) — 357.
10. (9) Каспер Рууд (Норвегия) — 338.
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