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https://sport.mail.ru/news/tennis/30263599/
3 июля 2017, 11:41 | Теннис | GoTennis.ru

Чемпионская гонка U-21. Даниил Медведев поднялся на одну строчку

По итогам минувшей недели россиянин Даниил Медведев поднялся на одну строчку в Чемпионской гонке для теннисистов не старше 21 года. Лидерство сохраняет немец Александр Зверев.

По итогам минувшей недели россиянин Даниил <span class=error>Медведев</span> поднялся на одну строчку в Чемпионской гонке для теннисистов не старше 21 года. Лидерство сохраняет немец Александр <span class=error>Зверев</span>. Увеличить
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Чемпионская гонка U-21. Версия от 3 июля 2017 года.

1. (1) Александр Зверев (Германия) — 2.530.

2. (2) Карен Хачанов (Россия) — 695.

3. (3) Борна Чорич (Хорватия) — 676.

4. (5) Даниил Медведев (Россия) — 562.

5. (4) Хён Чон (Южная Корея) — 505.

6. (6) Фрэнсис Тиафо (США) — 407.

7. (7) Андрей Рублёв (Россия) — 388.

8. (8) Эрнесто Эскобедо (США) — 382.

9. (10) Джаред Дональдсон (США) — 357.

10. (9) Каспер Рууд (Норвегия) — 338.
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