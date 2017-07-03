Энди Маррей: Проблемы с бедром преследуют меня с раннего возраста

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«Я приехал, чтобы попробовать снова стать чемпионом Уимблдон. Пожалуй, статус действующего победителя добавит немного давления, нервов — в конце концов мне предстоит открывать турнир матчем на Центральном корте. Но в данный момент я стараюсь сохранять спокойствие.

Что касается бедра, то проблемы с ним у меня были с раннего возраста. Это далеко не новый опыт, просто сейчас оно заболело сильнее. Мне пришлось взять паузу и усиленно заниматься со своим физиотерапевтом.