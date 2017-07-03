Энди Маррей: Проблемы с бедром преследуют меня с раннего возраста
Первая ракетка мира, британец Энди Маррей, поделился своими целями на предстоящий Уимблдон, а также рассказал о травме бедра, которую он получил накануне старта турнира.
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Видимо, что-то случилось...
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«Я приехал, чтобы попробовать снова стать чемпионом Уимблдон. Пожалуй, статус действующего победителя добавит немного давления, нервов — в конце концов мне предстоит открывать турнир матчем на Центральном корте. Но в данный момент я стараюсь сохранять спокойствие.
Что касается бедра, то проблемы с ним у меня были с раннего возраста. Это далеко не новый опыт, просто сейчас оно заболело сильнее. Мне пришлось взять паузу и усиленно заниматься со своим физиотерапевтом.
Спор за первую строчку в рейтинге может оказать определённое влияние на матчи, особенно ближе к развязке турнира. Если к моменту, когда в сетке останется всего несколько игроков, в
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