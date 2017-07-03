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https://sport.mail.ru/news/tennis/30263164/
3 июля 2017, 11:14 | Теннис | GoTennis.ru

Энди Маррей: Проблемы с бедром преследуют меня с раннего возраста

Первая ракетка мира, британец Энди Маррей, поделился своими целями на предстоящий Уимблдон, а также рассказал о травме бедра, которую он получил накануне старта турнира.

Первая ракетка мира британец <span class=error>Энди</span> <span class=error>Маррей</span> поделился своими целями на предстоящий Уимблдон а также рассказал о травме бедра которую он получил накануне старта турнира. Увеличить
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«Я приехал, чтобы попробовать снова стать чемпионом Уимблдон. Пожалуй, статус действующего победителя добавит немного давления, нервов — в конце концов мне предстоит открывать турнир матчем на Центральном корте. Но в данный момент я стараюсь сохранять спокойствие.

Что касается бедра, то проблемы с ним у меня были с раннего возраста. Это далеко не новый опыт, просто сейчас оно заболело сильнее. Мне пришлось взять паузу и усиленно заниматься со своим физиотерапевтом.

Спор за первую строчку в рейтинге может оказать определённое влияние на матчи, особенно ближе к развязке турнира. Если к моменту, когда в сетке останется всего несколько игроков, в каком-то из поединков первая позиция будет стоять на кону, конечно, я буду думать об этом. Но самое главное — постараться достичь максимального результата на этом турнире, как и на любом другом, в котором я участвую, — цитирует Маррея издание Tennis World USA.
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