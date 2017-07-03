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Юниорское доминирование

На юниорском уровне Анастасия Павлюченкова громко заявила о себе. Анастасия — единственная теннисистка в этом веке, выигравшая сразу три юниорских турнира «Большого шлема» — Australian Open-2006, US Open-2006 и Australian Open-2007. В финале в Мельбурне в 2006-м она обыграла будущую первую ракетку мира Каролину Возняцки. У Павлюченковой в активе есть первое место в юниорском рейтинге.

Переход во взрослый теннис был для неё физически и психологически тяжёлым шагом, ведь он начался, когда ей было всего 15 лет. Павлюченковой потребовалось какое-то время, чтобы адаптироваться, тем более и ожидания от неё после яркой юниорской карьеры были высокими. Однако к 18 годам россиянка уже входила в топ-30.

От Хингис до Гоффена

В начале карьеры Анастасию тренировал отец Сергей Павлюченков, который в прошлом занимался греблей на олимпийском уровне. Вскоре к её тренировочному процессу присоединился и старший брат — Александр, который играл в теннис на профессиональном уровне. Семья для Анастасии очень важна, поэтому поддержка и помощь родителей и брата — неотъемлемая часть её профессиональной жизни. «Если не на тренировке, так дома обязательно решим все спорные моменты. В споре рождается истина. Но вообще, для меня мнение моих близких очень важно. Если я считаю так, а они по-другому, то я не смогу сделать по-своему, потому что доверяю им и их опыту, знаю, что чем больше буду слушать родителей, тем быстрее добьюсь результата», — рассказала Павлюченкова в интервью 63.ru.

С сентября 2012 по март 2013 года Анастасия работала с французским тренером Жеральдом Бремоном. После его ухода некоторое время тренировки проходили под руководством знаменитой теннисистки, бывшей первой ракетки мира Мартины Хингис. С ней у Павлюченковой сложились прекрасные дружеские отношения, она очень помогла в тренировочном плане, но долгое сотрудничество у них не сложилось из-за расписания Мартины. С апреля по октябрь 2016 года Павлюченкова работала с Дитером Киндлманном.



В ноябре того же года наставником спортсменки стал бельгиец Симон Гоффен. Пока и Симон, и Анастасия положительно отзываются о совместной работе.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BSsFxUygnlY/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">OMG x4 ?Monterrey ❤️u?!!! Great battle @angie.kerber Thank you guys @simivey @bennyebrahimzadeh @francis_bougy #9 #lilpartyneverkillnobody@adidastennis</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Anastasia Pavlyuchenkova ??‍♀️ (@nastia_pav) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-04-10T02:58:21+00:00">Апр 9 2017 в 7:58 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Рейтинговые рекорды

Лучшим результатом в мировом рейтинге для Павлюченковой является 13-е место, на которое она вышла в июле 2011 года. На данный момент она находится на 17-й позиции в мировой табели о рангах. Но, как и многие теннисистки, Анастасия старается не зацикливаться на рейтинге, потому что это мешает сосредотачиваться на самом процессе игры.

Выступление за сборную

Анастасия регулярно выступает за сборную России в Кубке Федерации. Всего она вызывалась в команду 11 раз. Дважды Анастасия играла в финалах (2011 и 2015), причём оба раза против Чехии. В обоих случаях чешки побеждали в решающем парном матче. В 2015-м Павлюченкова вышла на пятую игру вместе с Весниной, но они не справились с Барборой Стрыцовой и Каролиной Плишковой, которых очень активно поддерживала чешская публика.



В 2013 году она выступила на Универсиаде в Казани, где получила серебро в командном зачёте и выиграла золото в паре с Еленой Весниной. За достижения на Универсиаде спортсменка была награждена Почётной грамотой Президента Российской Федерации.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/ywzNq2wdbE/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Smells like a team spirit!#russiangirls#fedcup ??☺️??</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Anastasia Pavlyuchenkova ??‍♀️ (@nastia_pav) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2015-02-06T14:07:47+00:00">Фев 6 2015 в 6:07 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Первая Олимпиада

В 2016 году Павлюченкова вошла в состав олимпийской сборной России вместе со Светланой Кузнецовой, Дарьей Касаткиной, Екатериной Макаровой и Еленой Весниной. Для Анастасии это был первый олимпийский опыт.



Можно сказать, что в Рио-де-Жанейро Анастасии не повезло с сеткой. Во втором круге она уступила Монике Пуиг, которая в Бразилии провела лучший турнир в жизни и выиграла золотую награду.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BIlE-FJgLV1/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">??????@olympics #rio2016</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Anastasia Pavlyuchenkova ??‍♀️ (@nastia_pav) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2016-08-01T20:22:44+00:00">Авг 1 2016 в 1:22 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Веселье не мешает побеждать

У Павлюченковой — прекрасное чувство юмора. Во время интервью она часто шутит и смеётся, а в социальных сетях веселит болельщиков. Например, во время тренировки на корте рядом с домом Анастасия сняла видео, на котором её шарпей спокойно наблюдает за летящими с подачи мячами. Собака была совершенно равнодушна к происходящему и даже не отреагировала на удивлённый возглас хозяйки: «Йода, я тебе не мешаю?!».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">When my dog doesn't give a damn about tennis ??? <a href="https://t.co/HhnEzyOhTz">pic.twitter.com/HhnEzyOhTz</a></p>— A. Pavlyuchenkova (@NastiaPav) <a href="https://twitter.com/NastiaPav/status/873949662344093697">11 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

А выиграв в мае турнир в Рабате, она выложила видео с праздничным купанием в честь победы.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:62.5% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BTwng5RAhtj/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Feeling fresh winning a title ... ??? wohoo #2inarow</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Anastasia Pavlyuchenkova ??‍♀️ (@nastia_pav) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-05-06T17:41:33+00:00">Май 6 2017 в 10:41 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Четвертьфинальный барьер

Взрослые турниры «Большого шлема» Павлюченковой пока не покорялись. На открытом чемпионате Австралии 2017 года Анастасия остановила Светлану Кузнецову и пробилась в четвертьфинал, но там уступила Винус Уильямс 4:6, 6:7 (3:7). Вообще, эта стадия пока является непроходимой для россиянки. Она по разу доходила до четвертьфиналов на каждом «Шлеме». Более того, и в паре у неё на всех турнирах «Большого шлема» рекордом является четвертьфинал.



Лучший шанс на выход в полуфинал у Анастасии был на «Ролан Гаррос-2011». Россиянка вела 6:1, 4:1 у действующей чемпионки турнира Франчески Скьявоне, но в итоге потерпела обидное поражение.

Получше у россиянки складывается на более скромных соревнованиях. Анастасия выиграла 10 титулов, из которых самой крупной была победа на Кубке Кремля — 2014.

Королева Монтеррея

Самым успешным турниром для Анастасии является соревнование в Мексике. Павлюченкова выигрывала турнир в Монтеррее четыре раза. (2010−11, 2013, 2017). В 2017 году Анастасия стала чемпионкой, победив в финале первую ракетку мира Анжелику Кербер.



Что же такого особенного для Анастасии на турнире в Мексике? «Я, честно, не знаю. Конечно, у меня там много приятных воспоминаний. Там я выиграла свой первый титул в 18 лет, а после этого ещё три раза побеждала. Кроме того, ко мне всегда особенное отношение. Мне всё время говорят: «Добро пожаловать домой», — поделилась россиянка.



Кстати, в Монтеррее в 2015 году, после окончания четвертьфинала, фанат сделал россиянке предложение. Спортсменка посчитала этот поступок очень милым, но вынуждена была ответить отказом.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/z5myhAQdYp/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Shocking surprise right after the match?! Maybe not very chilled reaction on my face ??????#sweetfan#notengaged #17:0record#ohmy</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Anastasia Pavlyuchenkova ??‍♀️ (@nastia_pav) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2015-03-06T20:43:47+00:00">Мар 6 2015 в 12:43 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Увлечения вне корта

Помимо тенниса Павлюченкова очень любит танцы, кино (особенно комедии) и музыку. Заряд положительной энергии перед подготовкой к Кубку Федерации 2013 года она получала от песни SexyandI KnowIt (LMFAO), а на «Ролан Гаррос-2017» настраивалась с помощью треков Despacito Remix (LuisFonsi/DaddyYankeeft. Justin Bieber), Mama (Jonas Blue), Swish Swish (Katy Perry), Crying in the Club (Camila Cabello).

Да и петь в караоке Анастасии тоже нравится. Ей даже довелось сойтись там с Сереной Уильямс и Мартиной Хингис. Кроме того, спортсменка болеет за футбольные клубы «Манчестер Юнайтед» и «Спартак». В апреле 2017 года она посетила матч «Спартак» — «Зенит», чем с радостью поделилась с болельщиками.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:62.5% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BS9JN4DATH1/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Ole ole oleole Спартак !!!⚽️✊?#такаяхолодинаппц#спасибозашарф#lovesoccer</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Anastasia Pavlyuchenkova ??‍♀️ (@nastia_pav) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-04-16T17:55:33+00:00">Апр 16 2017 в 10:55 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

День рождения с мыслью о Уимблдоне

В первом круге Уимблдона-2017 Павлюченкова встретится со 166-й ракеткой мира Ариной Родионовой, выступающей за Австралию. По личным встречам Анастасия впереди — 1−0. Для Павлюченковой это будет уже 11-й Уимблдон, а для Родионовой — первый. К слову, турнир на кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета постоянно выпадает на праздник спортсменки. Но она не расстраивается, скорее даже наоборот. В 2016 году она радостно отмечала день рождения и выход в следующий круг соревнований.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BHam3gdA_JA/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">That feeling when you make R16 of @wimbledon on your birthday!???????P.S. Thanks to @showbeautyofficial for my braids and hair care!??#bdaygirl</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Anastasia Pavlyuchenkova ??‍♀️ (@nastia_pav) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2016-07-03T22:15:53+00:00">Июл 3 2016 в 3:15 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>