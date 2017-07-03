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https://sport.mail.ru/news/tennis/30262371/
3 июля 2017, 10:08 | Теннис | Чемпионат.com

Азаренко: Если не буду выкладываться на 100%, нет смысла этим заниматься вообще

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко, вернувшаяся в тур после рождения ребёнка, заверила, что по-прежнему готова выкладываться на сто процентов на корте.

Белорусская теннисистка Виктория <span class=error>Азаренко</span> вернувшаяся в тур после рождения ребёнка заверила что <nobr>по-прежнему</nobr> готова выкладываться на сто процентов на корте. Увеличить
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«Хочется думать, что я становлюсь сильнее как игрок. Люди оценивают тебя по игре и результатам. Для этого мне нужно время. Думаю, с годами я стала умнее в теннисном плане. Я стала сильнее, чем раньше. Это требует больших усилий, так как мне нужно в каждом моменте быть в игре, иначе придётся заниматься чем-то другим. Если я не буду выкладываться на сто процентов, то нет смысла этим заниматься вообще», — цитирует Азаренко Tennis World USA.

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