Азаренко: Если не буду выкладываться на 100%, нет смысла этим заниматься вообще
Белорусская теннисистка Виктория Азаренко, вернувшаяся в тур после рождения ребёнка, заверила, что
по-прежнему готова выкладываться на сто процентов на корте.
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«Хочется думать, что я становлюсь сильнее как игрок. Люди оценивают тебя по игре и результатам. Для этого мне нужно время. Думаю, с годами я стала умнее в теннисном плане. Я стала сильнее, чем раньше. Это требует больших усилий, так как мне нужно в каждом моменте быть в игре, иначе придётся заниматься
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