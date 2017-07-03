Элина Свитолина: Буду рисковать здоровьем и попробую сыграть на Уимблдоне
Украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала о состоянии своего ахилла, а также сообщила о том, как обычно у неё проходит отпуск.
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Видимо, что-то случилось...
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«Какова ситуация с моим ахилловым сухожилием? Да уже получше. Мы с моей командой тщательно совещались насчет моего участия на Уимблдоне, опираясь на медицинские показатели. Были опасения, что эту травму можно усугубить. В принципе, они и сейчас сохраняются, но мы всё же рискнем и попробуем сыграть на Уимблдоне», — приводит слова Свитолиной «Террикон».
«Отпуск у меня бывает по одной неделе три раза в год. В конце года это две недели, после сезона. В принципе, я люблю побывать пару дней дома, потом поехать с друзьями
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