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https://sport.mail.ru/news/tennis/30262191/
3 июля 2017, 9:57 | Теннис | GoTennis.ru

Элина Свитолина: Буду рисковать здоровьем и попробую сыграть на Уимблдоне

Украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала о состоянии своего ахилла, а также сообщила о том, как обычно у неё проходит отпуск.

Украинская теннисистка <span class=error>Элина</span> Свитолина рассказала о состоянии своего <span class=error>ахилла</span> а также сообщила о том как обычно у неё проходит отпуск. Увеличить
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«Какова ситуация с моим ахилловым сухожилием? Да уже получше. Мы с моей командой тщательно совещались насчет моего участия на Уимблдоне, опираясь на медицинские показатели. Были опасения, что эту травму можно усугубить. В принципе, они и сейчас сохраняются, но мы всё же рискнем и попробуем сыграть на Уимблдоне», — приводит слова Свитолиной «Террикон».

«Отпуск у меня бывает по одной неделе три раза в год. В конце года это две недели, после сезона. В принципе, я люблю побывать пару дней дома, потом поехать с друзьями куда-то, открыть для себя новые места. У меня особо много времени нет, чтобы отдыхать на море. Я вообще не очень люблю долго сидеть на одном месте. В прошлом году за одну неделю я побывала в четырех-пяти разных странах», — добавила Элина.
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