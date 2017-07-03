Элина Свитолина: Буду рисковать здоровьем и попробую сыграть на Уимблдоне

«Какова ситуация с моим ахилловым сухожилием? Да уже получше. Мы с моей командой тщательно совещались насчет моего участия на Уимблдоне, опираясь на медицинские показатели. Были опасения, что эту травму можно усугубить. В принципе, они и сейчас сохраняются, но мы всё же рискнем и попробуем сыграть на Уимблдоне», — приводит слова Свитолиной «Террикон».

«Отпуск у меня бывает по одной неделе три раза в год. В конце года это две недели, после сезона. В принципе, я люблю побывать пару дней дома, потом поехать с друзьями куда-то, открыть для себя новые места. У меня особо много времени нет, чтобы отдыхать на море. Я вообще не очень люблю долго сидеть на одном месте. В прошлом году за одну неделю я побывала в четырех-пяти разных странах», — добавила Элина.