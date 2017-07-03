Арина Соболенко первой из белорусских теннисисток выйдет на корт Уимблдона

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Первой из трех белорусских участниц одиночного разряда в борьбу вступит Арина Соболенко, которая успешно провела три поединка квалификации и впервые пробилась в основную сетку турниров серии Большого шлема. Соперницей Соболенко, занимающей сейчас 136-е место в мировом рейтинге, будет российская теннисистка Ирина Хромачева, у которой 110-я позиция.

Александре Саснович (89-й номер рейтинга WTA) предстоит встретиться с победительницей «Ролан Гаррос — 2017», 13-й ракеткой планеты Еленой Остапенко из Латвии. Александра Саснович в третий раз подряд выступит на траве Уимблдона. В двух предыдущих стартах она побеждала в первом раунде, уступая во втором.

Самая опытная из белорусок Виктория Азаренко (683) сыграет с 18-летней американской теннисисткой Кэтрин Беллис (40). Для Виктории это уже 11-й по счету Уимблдонский турнир, она играла на нем 10 раз подряд и лишь в прошлом году пропустила главный травяной турнир из-за беременности. Высшим достижением Азаренко являются два полуфинала (2011, 2012), еще дважды она добиралась до четвертьфинальной стадии (2009, 2015).