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3 июля 2017, 9:25 | Теннис | БЕЛТА

Арина Соболенко первой из белорусских теннисисток выйдет на корт Уимблдона

3 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня на травяных кортах Всеанглийского лаун-теннисного клуба стартует Уимблдонский турнир, сообщает корреспондент БЕЛТА.

<em>3 июля Минск /Корр. <span class=error>БЕЛТА</span>/.</em> Сегодня на травяных кортах <span class=error>Всеанглийского</span> <nobr>лаун-теннисного</nobr> клуба стартует Уимблдонский турнир сообщает корреспондент <span class=error>БЕЛТА</span>. Увеличить
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Первой из трех белорусских участниц одиночного разряда в борьбу вступит Арина Соболенко, которая успешно провела три поединка квалификации и впервые пробилась в основную сетку турниров серии Большого шлема. Соперницей Соболенко, занимающей сейчас 136-е место в мировом рейтинге, будет российская теннисистка Ирина Хромачева, у которой 110-я позиция.

Александре Саснович (89-й номер рейтинга WTA) предстоит встретиться с победительницей «Ролан Гаррос — 2017», 13-й ракеткой планеты Еленой Остапенко из Латвии. Александра Саснович в третий раз подряд выступит на траве Уимблдона. В двух предыдущих стартах она побеждала в первом раунде, уступая во втором.

Самая опытная из белорусок Виктория Азаренко (683) сыграет с 18-летней американской теннисисткой Кэтрин Беллис (40). Для Виктории это уже 11-й по счету Уимблдонский турнир, она играла на нем 10 раз подряд и лишь в прошлом году пропустила главный травяной турнир из-за беременности. Высшим достижением Азаренко являются два полуфинала (2011, 2012), еще дважды она добиралась до четвертьфинальной стадии (2009, 2015).

Позже в мужском парном разряде в борьбу вступит ветеран белорусского тенниса Максим Мирный, его партнером будет польский теннисист Марцин Матковски. Максим Мирный, которому 6 июля исполнится 40 лет, в 21-й раз кряду будет играть на кортах Уимблдона. В 2003 году он вместе с индийцем Махешем Бхупати дошел до финала, уступив австралийско-шведскому тандему Тодд Вудбридж / Йонас Бьоркман. В прошлом году Максим Мирный и филиппинец Трет Хьюи добрались до полуфинала, проиграв французскому дуэту Пьер-Юг Эрбер / Николя Маю, который в итоге стал триумфатором в парном разряде.

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