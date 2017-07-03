Арина Соболенко первой из белорусских теннисисток выйдет на корт Уимблдона
3 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня на травяных кортах Всеанглийского
лаун-теннисного клуба стартует Уимблдонский турнир, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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Первой из трех белорусских участниц одиночного разряда в борьбу вступит Арина Соболенко, которая успешно провела три поединка квалификации и впервые пробилась в основную сетку турниров серии Большого шлема. Соперницей Соболенко, занимающей сейчас 136-е место в мировом рейтинге, будет российская теннисистка Ирина Хромачева, у которой 110-я позиция.
Александре Саснович (89-й номер рейтинга WTA) предстоит встретиться с победительницей «Ролан Гаррос — 2017», 13-й ракеткой планеты Еленой Остапенко из Латвии. Александра Саснович в третий раз подряд выступит на траве Уимблдона. В двух предыдущих стартах она побеждала в первом раунде, уступая во втором.
Самая опытная из белорусок Виктория Азаренко (683) сыграет с 18-летней американской теннисисткой Кэтрин Беллис (40). Для Виктории это уже 11-й по счету Уимблдонский турнир, она играла на нем 10 раз подряд и лишь в прошлом году пропустила главный травяной турнир
Позже в мужском парном разряде в борьбу вступит ветеран белорусского тенниса Максим Мирный, его партнером будет польский теннисист Марцин Матковски. Максим Мирный, которому 6 июля исполнится 40 лет, в 21-й раз кряду будет играть на кортах Уимблдона. В 2003 году он вместе с индийцем Махешем Бхупати дошел до финала, уступив
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