Японец Сугита после победы в Анталье поднялся на 19 позиций в Чемпионской гонке ATP

На минувшей неделе японец стал победителем турнира в Анталье (Турция), выиграв первый титул ATP в карьере в одиночном разряде. Успех в Турции позволил Сугите совершить рывок с 54-го на 35-е место в Гонке.

Полуфиналист турнира в Истбурне (Великобритания) россиянин Даниил Медведев поднялся на пять позиций и занимает 45-е место.

В топ-10 изменений не произошло.

Чемпионская гонка ATP, версия от 3 июля:

1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 6915 очков,

2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) — 4545,

3 (3). Доминик Тим (Австрия) — 3165,

4 (4). Станислас Вавринка (Швейцария) — 3140,

5 (5). Александр Зверев (Германия) — 2530,

6 (6). Новак Джокович (Сербия) — 2225,

7 (7). Энди Маррей (Великобритания) — 1930,

8 (8). Давид Гоффен (Бельгия) — 1820,

9 (9). Григор Димитров (Болгария) — 1745,

10 (10). Пабло Карреньо-Буста (Испания) — 1740….

37 (33). Карен Хачанов (Россия) — 695….

45 (50). Даниил Медведев (Россия) — 592….

67 (63). Андрей Рублев (Россия) — 453….

87 (86). Евгений Донской (Россия) — 364….

88 (88). Андрей Кузнецов (Россия) — 356.