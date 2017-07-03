Японец Сугита после победы в Анталье поднялся на 19 позиций в Чемпионской гонке ATP
МОСКВА, 3 июл —
Р-Спорт. Японец Юити Сугита поднялся на 19 позиций в Чемпионской гонке Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которой была опубликована в понедельник на официальном сайте организации.
На минувшей неделе японец стал победителем турнира в Анталье (Турция), выиграв первый титул ATP в карьере в одиночном разряде. Успех в Турции позволил Сугите совершить рывок с 54-го на 35-е место в Гонке.
Полуфиналист турнира в Истбурне (Великобритания) россиянин Даниил Медведев поднялся на пять позиций и занимает 45-е место.
В топ-10 изменений не произошло.
Чемпионская гонка ATP, версия от 3 июля:
1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 6915 очков,
2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) — 4545,
3 (3). Доминик Тим (Австрия) — 3165,
4 (4). Станислас Вавринка (Швейцария) — 3140,
5 (5). Александр Зверев (Германия) — 2530,
6 (6). Новак Джокович (Сербия) — 2225,
7 (7). Энди Маррей (Великобритания) — 1930,
8 (8). Давид Гоффен (Бельгия) — 1820,
9 (9). Григор Димитров (Болгария) — 1745,
10 (10). Пабло
37 (33). Карен Хачанов (Россия) — 695….
45 (50). Даниил Медведев (Россия) — 592….
67 (63). Андрей Рублев (Россия) — 453….
87 (86). Евгений Донской (Россия) — 364….
88 (88). Андрей Кузнецов (Россия) — 356.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter