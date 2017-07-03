Шарапова опустилась на 110-е место в чемпионской гонке WTA
МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Российская теннисистка Мария Шарапова опустилась с 109-й на 110-ю строчку чемпионской гонки Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которой опубликована на сайте ассоциации.
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На счету россиянки 310 очков. В начале июня Шарапова объявила о том, что
Лучшая из россиянок Светлана Кузнецова сохранила девятое место (2155).
Итоговый турнир WTA будет сыгран в октябре в Сингапуре, в нем примут участие восемь сильнейших теннисисток по итогам года.
Чемпионская гонка WTA от 3 июля:
1 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 3757 очков.
2 (1). Симона Халеп (Румыния) — 3590.
3 (2). Элина Свитолина (Украина) — 3330.
4 (6). Каролин Возняцки (Дания) — 2976.
5 (4). Елена Остапенко (Латвия) — 2932.
6 (5). Кристина Младенович (Франция) — 2767.
7 (7). Йоханна Конта (Великобритания) — 2675.
8 (8). Винус Уильямс (США) — 2367.
9 (9). Светлана Кузнецова (Россия) — 2155….
11 (11). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1697.
12 (12). Елена Веснина (Россия) — 1655….
30 (29). Дарья Касаткина (Россия) — 953….
47 (46). Наталья Вихлянцева (Россия) — 731….
53 (52). Екатерина Макарова (Россия) — 669….
60 (67). Екатерина Александрова (Россия) — 573….
70 (77). Евгения Родина (Россия) — 528.
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