Шарапова опустилась на 110-е место в чемпионской гонке WTA

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На счету россиянки 310 очков. В начале июня Шарапова объявила о том, что из-за травмы пропустит весь травяной сезон, включая третий в сезоне турнир серии Большого шлема Уимблдон.

Лучшая из россиянок Светлана Кузнецова сохранила девятое место (2155).

Итоговый турнир WTA будет сыгран в октябре в Сингапуре, в нем примут участие восемь сильнейших теннисисток по итогам года.

Чемпионская гонка WTA от 3 июля:

1 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 3757 очков.

2 (1). Симона Халеп (Румыния) — 3590.

3 (2). Элина Свитолина (Украина) — 3330.

4 (6). Каролин Возняцки (Дания) — 2976.

5 (4). Елена Остапенко (Латвия) — 2932.

6 (5). Кристина Младенович (Франция) — 2767.

7 (7). Йоханна Конта (Великобритания) — 2675.

8 (8). Винус Уильямс (США) — 2367.

9 (9). Светлана Кузнецова (Россия) — 2155….

11 (11). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1697.

12 (12). Елена Веснина (Россия) — 1655….

30 (29). Дарья Касаткина (Россия) — 953….

47 (46). Наталья Вихлянцева (Россия) — 731….

53 (52). Екатерина Макарова (Россия) — 669….

60 (67). Екатерина Александрова (Россия) — 573….

70 (77). Евгения Родина (Россия) — 528.