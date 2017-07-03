Россиянин Даниил Медведев вошел в топ-50 рейтинга ATP
МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Россиянин Даниил Медведев поднялся с 52-го на 49-е место в рейтинге Ассоциации
теннисистов-профессионалов (ATP). Обновленный рейтинг опубликован на официальном сайте организации.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
На минувшей неделе 21-летний россиянин дошел до полуфинала турнира в британском Истборне, где уступил четвертой «ракетке» мира сербу Новаку Джоковичу. Медведев впервые в карьере вошел в топ-50 рейтинга.
Самое высокое место среди россиян в рейтинге занимает Карен Хачанов — 34-е. Андрей Кузнецов расположился на 76-й позиции, Михаил Южный — на 82-й. Андрей Рублев опустился на 95-ю строчку, Евгений Донской — на 98-ю.
Первая десятка изменений не претерпела. Лидирует британец Энди Маррей, второе место занимает испанец Рафаэль Надаль, третье — швейцарец Стэн Вавринка.
Рейтинг ATP от 3 июля:
1 (1). Энди Маррей (Великобритания) — 9390 очков.
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 7285.
3 (3). Стэн Вавринка (Швейцария) — 6175.
4 (4). Новак Джокович (Сербия) — 6055.
5 (5). Роджер Федерер (Швейцария) — 5265.
6 (7). Марин Чилич (Хорватия) — 4235.
7 (6). Милош Раонич (Канада) — 4150.
8 (8). Доминик Тим (Австрия) — 3895.
9 (9). Кэи Нисикори (Япония) — 3830.
10 (10).
34 (34). Карен Хачанов (Россия) — 1176….
49 (52). Даниил Медведев (Россия) — 922….
76 (77). Андрей Кузнецов (Россия) — 676….
82 (82). Михаил Южный (Россия) — 640….
95 (92). Андрей Рублев (Россия) — 585….
98 (96). Евгений Донской (Россия) — 584.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter