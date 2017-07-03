Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/30260620/
3 июля 2017, 8:14 | Теннис | ТАСС

Россиянин Даниил Медведев вошел в топ-50 рейтинга ATP

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Россиянин Даниил Медведев поднялся с 52-го на 49-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Обновленный рейтинг опубликован на официальном сайте организации.

На прошлой неделе он пробился в полуфинал турнира в Истборне где уступил четвертой ракетке мира сербу Новаку Джоковичу. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

На минувшей неделе 21-летний россиянин дошел до полуфинала турнира в британском Истборне, где уступил четвертой «ракетке» мира сербу Новаку Джоковичу. Медведев впервые в карьере вошел в топ-50 рейтинга.

Самое высокое место среди россиян в рейтинге занимает Карен Хачанов — 34-е. Андрей Кузнецов расположился на 76-й позиции, Михаил Южный — на 82-й. Андрей Рублев опустился на 95-ю строчку, Евгений Донской — на 98-ю.

Первая десятка изменений не претерпела. Лидирует британец Энди Маррей, второе место занимает испанец Рафаэль Надаль, третье — швейцарец Стэн Вавринка.

Рейтинг ATP от 3 июля:

1 (1). Энди Маррей (Великобритания) — 9390 очков.

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 7285.

3 (3). Стэн Вавринка (Швейцария) — 6175.

4 (4). Новак Джокович (Сербия) — 6055.

5 (5). Роджер Федерер (Швейцария) — 5265.

6 (7). Марин Чилич (Хорватия) — 4235.

7 (6). Милош Раонич (Канада) — 4150.

8 (8). Доминик Тим (Австрия) — 3895.

9 (9). Кэи Нисикори (Япония) — 3830.

10 (10). Жо-Вилфрид Тсонга (Франция) — 3075….

34 (34). Карен Хачанов (Россия) — 1176….

49 (52). Даниил Медведев (Россия) — 922….

76 (77). Андрей Кузнецов (Россия) — 676….

82 (82). Михаил Южный (Россия) — 640….

95 (92). Андрей Рублев (Россия) — 585….

98 (96). Евгений Донской (Россия) — 584.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
3 июля

Мутко: Кубок конфедераций прошел на высоком уровне, но ЧМ-2018 в разы сложнее

Кузнецов подписал с клубом НХЛ "Вашингтон" контракт на $62,4 млн

Сборная Германии по футболу выиграла Кубок конфедераций