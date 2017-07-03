Россиянка Александрова поднялась на три позиции в рейтинге WTA, Шарапова — 180-я
МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Россиянка Екатерина Александрова поднялась с 78-й на 75-ю позицию в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Обновленная версия рейтинга опубликована на официальном сайте WTA.
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Лидеры рейтинга сохранили свои позиции. На первом месте идет немка Ангелик Кербер, на втором — румынка Симона Халеп, на третьем — чешка Каролина Плишкова. Лучшая из россиянок Светлана Кузнецова — восьмая.
Большинство российских теннисисток в преддверии старта Уимблдона сохранили свои позиции. Елена Веснина осталась 16-й, Анастасия Павлюченкова — 17-й, Дарья Касаткина — 30-й, Екатерина Макарова — 47-й. По одной строчке потеряли Наталья Вихлянцева (66) и Мария Шарапова (180). На три позиции поднялась Евгения Родина (80).
Рейтинг WTA от 3 июля:
1 (1). Ангелик Кербер (Германия) — 7035 очков.
2 (2). Симона Халеп (Румыния) — 6920.
3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 6855.
4 (4). Серена Уильямс (США) — 4810.
5 (5). Элина Свитолина (Украина) — 4765.
6 (6). Каролин Возняцки (Дания) — 4550.
7 (7). Йоханна Конта (Великобритания) — 4400.
8 (8). Светлана Кузнецова (Россия) — 4310.
9 (9). Доминика Цибулкова (Словакия) — 4010.
10 (10). Агнешка Радваньская (Польша) — 3985….
16 (16). Елена Веснина (Россия) — 2831….
17 (17). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 2580….
30 (30). Дарья Касаткина (Россия) — 1580….
47 (47). Екатерина Макарова (Россия) — 1195….
66 (65). Наталья Вихлянцева (Россия) — 944….
75 (78). Екатерина Александрова (Россия) — 804….
80 (83). Евгения Родина (Россия) — 752….
180 (179). Мария Шарапова (Россия) — 310.
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