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3 июля 2017, 0:13 | Теннис | GoTennis.ru

Шамиль Тарпищев: Думал, что Шарапова сможет вернуться в Топ-20, но травма откинула её на три месяца назад

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал травму Марии Шараповой, из-за которой она не смогла сыграть на Уимблдоне.

«Изначально я предполагал, что к концу года Шарапова сможет вернуться в число 20 сильнейших игроков мира. Но эта травма откинула её как минимум на три месяца назад. Главное, что теперь Маша не сможет автоматически попасть в основную сетку US Open. Ей придётся пробиваться через квалификацию, что принесёт трудности при планировании выступлений на других турнирах.

Думаю, травма Марии является несчастной случайностью. Если уж и говорить о нагрузке, которая на неё свалилась, — то не о физической, а о моральной. Тренировать нужно не только тело, но и нервы. Шарапова же за время своей дисквалификации отвыкла от стрессов и переживаний, связанных с большим спортом», — цитирует Тарпищева «Подмосковье сегодня».
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