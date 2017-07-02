Сражение зубров и ожидание Золушки

Мужской Уимблдонский турнир 14 лет подряд выигрывали только теннисисты из уникальной «большой четверки» — семь раз Роджер Федерер, трижды Новак Джокович и по два Энди Маррэй и Рафаэль Надаль. Почти наверняка кто-то из них сделает это снова в 2017-м. А вот кто именно — это и есть самый интересный вопрос и главная интрига турнира.

МУЖЧИНЫ. БОЛЬШАЯ ЧЕТВЕРКА

Федерер, выдавший суперстарт сезона и взявший титулы на Australian Open, в Индиан-Уэллсе и Майами, готовился к травяному «Шлему» основательно. Он даже решился пропустить всю грунтовую серию, включая Roland Garros, чтобы повысить свои шансы на траве. На подготовительном турнире в Штутгарте он проиграл первый же матч Томми Хаасу, а в любимом Халле не показал свой максимум. Но этого и не требовалось. Во-первых, это был не главный турнир, а во-вторых, и такой игры хватило, чтобы завоевать титул.

Самый принципиальный соперник Федерера — Надаль, который в этом году на мэйджорах раньше финалов не проигрывает, прибыл на Уимблдон воодушевленным десятой победой на Roland Garros. Правда после Парижа Рафа снялся с турнира в Queen's Club, чтобы поберечь здоровье, и подходит к третьему в сезоне «Шлему» без единого матча на траве в активе. У майоркинца, пожалуй, самая благоприятная из всей большой четверки сетка.

Джокович не прекращает искать варианты, которые могли бы помочь ему выйти из кризиса. Ему удалось уговорить звездного наставника Андре Агасси приехать с ним на Уимблдон на весь срок, а еще он выдернул из нью-йоркского офиса специалиста по игре на траве — экс-седьмую ракетку мира и полуфиналиста Уимблдона-2004 Марио Анчича. Вторая ракетка мира отлично размялся в Истборне. В последний момент взяв wild card, Джокович выиграл турнир, не отдав в четырех матчах ни одного сета. Так что вероятность увидеть на Уимблдоне обновленного Джоковича весьма высока.

И, наконец, Маррэй. Во Всеанглийском лаун-теннисном клубе он, как обычно, главный герой. Британец неприятно удивил, проиграв в первом круге в Queen's Club, «лаки лузеру» Джордану Томпсону, после чего ему оставалось только сетовать на недостаток игровой практики. Позже он напугал всех сообщением о травме бедра. После этого британские СМИ следили за каждым шагом теннисного кумира и добились от Маррэя признания, что повреждение не помешает ему приступить к защите титула. В понедельник в первом круге британец вновь встречается с «лаки лузером» — Александром Бубликом, представляющим Казахстан. И нельзя исключать, что бесшабашный 20-летний теннисист, даст первой ракетке мира нешуточный бой.

ВРЕМЯ МОЛОДЫХ ДЛЯ РОССИЯН

Кроме титула чемпиона Уимблдона, в Лондоне решается и судьба лидерства в мировом рейтинге. Федерер, не игравший два месяца, в этой борьбе, правда, не участвует. Вариантов там множество, но самый простой расклад выглядит так: Маррэй сохранит первое место, если дойдет до финала. Надаль станет первым, если дойдет до финала, а британец завершит борьбу раньше. Джокович может вернуть себе первенство, если выиграет турнир, и ему при этом помогут соперники. Первой ракеткой мира может стать даже Стэн Вавринка, если возьмет титул. Именно Уимблдона швейцарцу не хватает для карьерного «Большого шлема», но его отношения с травяными кортами складываются напряженно.

Тем более, уже в первом круге у Вавринки непростой соперник — Даниил Медведев стабильно провел травяную серию, сыграв два четвертьфинала и полуфинал. Не боясь сглазить, можно говорить о том, что шансы у второй ракетки России против третьей ракетки мира в понедельник вечером на Центральном корте обязательно будут.

Вообще же, подготовительные травяные турниры наша молодежь провела так, что на ее успешное выступление на Уимблдоне можно и нужно рассчитывать. Карен Хачанов, на Roland Garros продемонстрировавший способность побеждать «зубров» ATP, а уже на траве в Халле имевший шансы против самого Федерера, вошел на Уимблдоне в число «сеяных». И теперь матч третьего круга с Надалем для него и его болельщиков уже не предел мечтаний, а вроде как обязательная программа. Далеко пойти призывает благоприятная сетка и Андрея Рублева.

ВОЛШЕБНЫЕ СНЫ ДЛЯ ДЕВУШЕК

В женской сетке все очень непредсказуемо. В отсутствие Серены Уильямс явного фаворита нет, и от этого только интереснее. Победа Елены Остапенко на Roland Garros добавляет пикантности: раз получилось у латвийки в Париже, почему бы какой-нибудь другой Золушке не организовать собственную сказку на противоположной стороне Ла Манша. Фаворитами называют Петру Квитову и Каролину Плишкову. Обе чешки в последние недели выиграли по титулу на траве и могут добиться успеха на Уимблдоне. Хотя одна из них пропустила почти полгода из-за серьезного повреждения, а вторая никогда не проходила на Уимблдоне дальше второго круга.

Британка Джоанна Конта, которая весной выиграла супертурнир в Майами и стабильно держится в первой десятке, получила возможность почувствовать себя Энди Маррэем — теперь и от нее соотечественники ждут чудес на Уимблдоне. Предпосылками к этому послужили финал в Ноттингеме и полуфинал в Истборне. Правда, на последнем турнире в жутком падении Конта получила травму. Сейчас она чувствует себя намного лучше. Но настолько ли, чтобы выигрывать домашний «Шлем»?

Что касается россиянок, то мы с особым интересом будем следить за Еленой Весниной, которая возвращается на Уимблдон в ранге действующей полуфиналистки, и Натальей Вихлянцевой, сыгравшей в Хертогенбосе свой первый финал и признавшейся в любви к травяным кортам. Любопытно будет посмотреть и на Анастасию Потапову. Победительница прошлогоднего юниорского Уимблдона вернулась и прошла квалификацию взрослых состязаний, после чего призналась, что ощущает себя, как в волшебном сне.