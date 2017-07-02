Конта готова выступить на Уимблдоне
Британская теннисистка Джоанна Конта выступит на Уимблдоне.
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В пятницу она была вынуждена сняться с полуфинала турнира в Истборне
— Восстановление идет хорошо, — приводят Yahoo! Sports слова Конты. — Сегодня я провела тренировку. Чувствую себя в порядке.
Свой стартовый поединок Конта проведет 3 июля. Ее соперницей будет Си Сувэй из Тайваня.
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