Конта готова выступить на Уимблдоне

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В пятницу она была вынуждена сняться с полуфинала турнира в Истборне из-за проблем со спиной.

— Восстановление идет хорошо, — приводят Yahoo! Sports слова Конты. — Сегодня я провела тренировку. Чувствую себя в порядке.

Свой стартовый поединок Конта проведет 3 июля. Ее соперницей будет Си Сувэй из Тайваня.