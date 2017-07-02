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2 июля 2017, 18:27 | Теннис | Спорт-Экспресс

Конта готова выступить на Уимблдоне

Британская теннисистка Джоанна Конта выступит на Уимблдоне.

Британская теннисистка <span class=error>Джоанна</span> <span class=error>Конта</span> выступит на Уимблдоне. Увеличить
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В пятницу она была вынуждена сняться с полуфинала турнира в Истборне из-за проблем со спиной.

— Восстановление идет хорошо, — приводят Yahoo! Sports слова Конты. — Сегодня я провела тренировку. Чувствую себя в порядке.

Свой стартовый поединок Конта проведет 3 июля. Ее соперницей будет Си Сувэй из Тайваня.
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