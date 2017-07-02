Маррэй подтвердил, что выступит на Уимблдоне, несмотря на травму

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Напомним, что шотландца беспокоила травма бедра, которая вынудила его сняться с выставочного турнира «Харлингем Клаб».

— Я смогу играть на турнире и провести 7 матчей, — приводит слова британца Sky Sports. -В последнее время все было хорошо. Пару раз приходилось приостанавливать тренировки, но с каждым днем я чувствовал себя все лучше и лучше.

Уимблдон стартует 3 июля. В первом круге турнира Маррэй встретится с теннисистом из Казахстана Александром Бубликом.