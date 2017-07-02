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2 июля 2017, 16:56 | Теннис | Спорт-Экспресс

Маррэй подтвердил, что выступит на Уимблдоне, несмотря на травму

Первая ракетка мира Энди Маррэй подтвердил свое участие на Уимблдоне.

Первая ракетка мира <span class=error>Энди</span> <span class=error>Маррэй</span> подтвердил свое участие на Уимблдоне. Увеличить
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Напомним, что шотландца беспокоила травма бедра, которая вынудила его сняться с выставочного турнира «Харлингем Клаб».

— Я смогу играть на турнире и провести 7 матчей, — приводит слова британца Sky Sports. -В последнее время все было хорошо. Пару раз приходилось приостанавливать тренировки, но с каждым днем я чувствовал себя все лучше и лучше.

Уимблдон стартует 3 июля. В первом круге турнира Маррэй встретится с теннисистом из Казахстана Александром Бубликом.
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