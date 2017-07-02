Тим Смычек: Жаль, что Шарапова не играла в квалификации Уимблдона
Американец Тим Смычек выразил сожаление по поводу того, что россиянка Мария Шарапова не играла в квалификации Уимблдона.
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Видимо, что-то случилось...
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«Приезжая сюда в друзьями, ты говоришь им, что выступаешь на Уимблдоне. Хотя на самом деле лишь играешь в квалификации, и матчи проводятся совершенно в другом месте. Я представляю, что Мария Шарапова сказала бы
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