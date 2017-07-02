Тим Смычек: Жаль, что Шарапова не играла в квалификации Уимблдона

«Приезжая сюда в друзьями, ты говоришь им, что выступаешь на Уимблдоне. Хотя на самом деле лишь играешь в квалификации, и матчи проводятся совершенно в другом месте. Я представляю, что Мария Шарапова сказала бы что-то вроде: «Не могу поверить, что заставляете участников квалификации играть в таком месте. Я был на центральном стадионе, и он не идёт ни в какое сравнение. Жаль, что Марии здесь нет», — приводит слова Смычека американское издание Tennis World.