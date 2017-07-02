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2 июля 2017, 14:55 | Теннис | GoTennis.ru

Тим Смычек: Жаль, что Шарапова не играла в квалификации Уимблдона

Американец Тим Смычек выразил сожаление по поводу того, что россиянка Мария Шарапова не играла в квалификации Уимблдона.

Американец <span class=error>Тим</span> <span class=error>Смычек</span> выразил сожаление по поводу того что россиянка Мария <span class=error>Шарапова</span> не играла в квалификации Уимблдона. Увеличить
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«Приезжая сюда в друзьями, ты говоришь им, что выступаешь на Уимблдоне. Хотя на самом деле лишь играешь в квалификации, и матчи проводятся совершенно в другом месте. Я представляю, что Мария Шарапова сказала бы что-то вроде: «Не могу поверить, что заставляете участников квалификации играть в таком месте. Я был на центральном стадионе, и он не идёт ни в какое сравнение. Жаль, что Марии здесь нет», — приводит слова Смычека американское издание Tennis World.
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