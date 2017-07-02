Патрик Муратоглу: Ежедневные тренировки Серены не оставляют сомнений, что она продолжит играть

«Даже будучи на седьмом месяце беременности, Серена продолжает тренироваться хотя бы по 45 минут в день. Ей нельзя бегать, но она не прекращает свои занятия и мысленно остаётся в теннисе. Она очень счастлива, что станет матерью, но расстроена, что пока не может играть. Так что она испытывает смешанные чувства. Тем не менее, её ежедневные тренировки не оставляют сомнений, что она продолжит играть.

Однако неизвестно, как изменится жизнь Серены с рождением ребёнка. Она такой человек, она всегда старается добиться того, что многие считают невозможным. Она хочет доказать всем, что они ошибаются, думая, что она не вернётся. Хочу сказать спасибо журналистам, которые говорят, что она не вернётся. Это идёт ей только на пользу. Тем не менее, она вновь начнёт выступать только в том случае, если будет уверена в своей победе на турнире «Большого шлема». В противном случае, она не вернётся в Тур, — приводит слова Муратоглу официальный сайт WTA.