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https://sport.mail.ru/news/tennis/30256547/
2 июля 2017, 13:57 | Теннис | Вести.Ru

Семья погибшего в аварии водителя подала на Уильямс в суд

Свое развитие получило скандальное происшествие с американской теннисисткой Винус Уильямс, которая несколько дней назад спровоцировала автомобильную аварию, в которой погиб водитель другой машины. Семья умершего мужчины подала в суд на спортсменку.

Свое развитие получило скандальное происшествие с американской теннисисткой <span class=error>Винус</span> <span class=error>Уильямс</span> которая несколько дней назад спровоцировала автомобильную аварию в которой погиб водитель другой машины. Семья умершего мужчины подала в суд на спортсменку. Увеличить
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Дочь погибшего за рулем Джерома Барсона утверждает, что именно действия Уильямс-старшей привели к смерти мужчины, сообщает «Спорт сегодня» со ссылкой на New York Times. На основании свидетельских показаний утверждается, что Винус проехала перекресток на красный свет, что и стало причиной аварии.

Уильямс накануне впервые публично высказалась по поводу произошедшего. Водной из социальных сетей она выразила «искренние соболезнования семье и друзьям Джерома Бенсона» и сказала, что продолжает «думать и молиться о них».

Тренер американки Дэвид Витт рассказал, что Уильямс в среду приехала на стартующий 3 июля Уимблдон и планирует выступить на турнире: «Ей тяжело, но она старается сохранять позитивный настрой и не заглядывать дальше одного дня. Она хочет сосредоточиться на теннисе».
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