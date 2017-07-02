Семья погибшего в аварии водителя подала на Уильямс в суд
Свое развитие получило скандальное происшествие с американской теннисисткой Винус Уильямс, которая несколько дней назад спровоцировала автомобильную аварию, в которой погиб водитель другой машины. Семья умершего мужчины подала в суд на спортсменку.
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Уильямс накануне впервые публично высказалась по поводу произошедшего. Водной из социальных сетей она выразила «искренние соболезнования семье и друзьям Джерома Бенсона» и сказала, что продолжает «думать и молиться о них».
Тренер американки Дэвид Витт рассказал, что Уильямс в среду приехала на стартующий 3 июля Уимблдон и планирует выступить на турнире: «Ей тяжело, но она старается сохранять позитивный настрой и не заглядывать дальше одного дня. Она хочет сосредоточиться на теннисе».
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