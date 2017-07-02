Семья погибшего в аварии водителя подала на Уильямс в суд

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Дочь погибшего за рулем Джерома Барсона утверждает, что именно действия Уильямс-старшей привели к смерти мужчины, сообщает «Спорт сегодня» со ссылкой на New York Times. На основании свидетельских показаний утверждается, что Винус проехала перекресток на красный свет, что и стало причиной аварии.

Уильямс накануне впервые публично высказалась по поводу произошедшего. Водной из социальных сетей она выразила «искренние соболезнования семье и друзьям Джерома Бенсона» и сказала, что продолжает «думать и молиться о них».

Тренер американки Дэвид Витт рассказал, что Уильямс в среду приехала на стартующий 3 июля Уимблдон и планирует выступить на турнире: «Ей тяжело, но она старается сохранять позитивный настрой и не заглядывать дальше одного дня. Она хочет сосредоточиться на теннисе».