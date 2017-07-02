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https://sport.mail.ru/news/tennis/30255840/
2 июля 2017, 11:56 | Теннис | GoTennis.ru

Чемпионская гонка WTA. Каролина Плишкова вышла в лидеры

По итогам минувшей недели победительница турнира в Истбурне, чешка Каролина Плишкова, поднялась на первую строчку Чемпионской гонки WTA. Также свои позиции в Топ-10 улучшила датчанка Каролин Возняцки.

По итогам минувшей недели победительница турнира в Истбурне чешка Каролина <span class=error>Плишкова</span> поднялась на первую строчку Чемпионской гонки WTA. Также свои позиции в Топ-10 улучшила датчанка <span class=error>Каролин</span> <span class=error>Возняцки</span>. Увеличить
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Чемпионская гонка WTA. Версия от 3 июля 2017 года.

1. (3) Каролина Плишкова (Чехия) — 3.757 очков.

2. (1) Симона Халеп (Румыния) — 3.590.

3. (2) Элина Свитолина (Украина) — 3.330.

4. (6) Каролин Возняцки (Дания) — 2.976.

5. (4) Елена Остапенко (Латвия) — 2.932.

6. (5) Кристина Младенович (Франция) — 2.767.

7. (7) Йоханна Конта (Великобритания) — 2.675.

8. (8) Винус Уильямс (США) — 2.367.

9. (9) Светлана Кузнецова (Россия) — 2.155.

10. (11) Гарбин Мугуруса (Испания) — 1.793.

11. (11) Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1.697.

12. (12) Елена Веснина (Россия) — 1.655.

30. (29) Дарья Касаткина (Россия) — 953….

47. (46) Наталья Вихлянцева (Россия) — 731….

53. (52) Екатерина Макарова (Россия) — 669….

60. (67) Екатерина Александрова (Россия) — 573….

70. (77) Евгения Родина (Россия) — 528….
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