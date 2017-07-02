Чемпионская гонка WTA. Каролина Плишкова вышла в лидеры
По итогам минувшей недели победительница турнира в Истбурне, чешка Каролина Плишкова, поднялась на первую строчку Чемпионской гонки WTA. Также свои позиции в Топ-10 улучшила датчанка Каролин Возняцки.
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Чемпионская гонка WTA. Версия от 3 июля 2017 года.
1. (3) Каролина Плишкова (Чехия) — 3.757 очков.
2. (1) Симона Халеп (Румыния) — 3.590.
3. (2) Элина Свитолина (Украина) — 3.330.
4. (6) Каролин Возняцки (Дания) — 2.976.
5. (4) Елена Остапенко (Латвия) — 2.932.
6. (5) Кристина Младенович (Франция) — 2.767.
7. (7) Йоханна Конта (Великобритания) — 2.675.
8. (8) Винус Уильямс (США) — 2.367.
9. (9) Светлана Кузнецова (Россия) — 2.155.
10. (11) Гарбин Мугуруса (Испания) — 1.793.
11. (11) Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1.697.
12. (12) Елена Веснина (Россия) — 1.655.
30. (29) Дарья Касаткина (Россия) — 953….
47. (46) Наталья Вихлянцева (Россия) — 731….
53. (52) Екатерина Макарова (Россия) — 669….
60. (67) Екатерина Александрова (Россия) — 573….
70. (77) Евгения Родина (Россия) — 528….
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