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https://sport.mail.ru/news/tennis/30255505/
2 июля 2017, 10:57 | Теннис | GoTennis.ru

Роджер Федерер: Поражение в Париже нанёсло бы серьёзный удар по моей подготовке к Уимблдону

Швейцарец Роджер Федерер прокомментировал своё решение пропустить грунтовый сезон ради подготовки к Уимблдону.

Швейцарец Роджер <span class=error>Федерер</span> прокомментировал своё решение пропустить грунтовый сезон ради подготовки к Уимблдону. Увеличить
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«На мой взгляд, это решение оказалось правильным. Я сделал всё, что мог, чтобы как можно лучше подготовиться к травяному сезону, чтобы потом ни о чём не жалеть. Конечно, я мог бы выступить в Париже, но не был готов к Мадриду и Риму. К тому же любой результат кроме победы нанёс бы серьёзный удар по моей подготовке к Уимблдону.

Мы с командой решили сохранить силы, чтобы лучше выступить во второй части сезона: на траве и американском харде. Мы отдали предпочтение быстрым кортам, — приводит слова Федерера официальный сайт Уимблдона.

Также спортсмен прокомментировал решение завершить сезон после Уимблдона в прошлом году.

«Я испытывал проблемы с коленом на протяжении всего травяного сезона, но после падения в матче с Раоничем я не мог нормально двигаться. Возможно, ему бы и так удалось взять мою подачу. Да и здоровое колено не гарантировало мне успеха в матче с ним.

Это было очень быстрое решение. Мне был необходим отдых не менее четырёх месяцев, чтобы полностью восстановить колено. После этого мы возобновили работу по плану, и всё было отлично, так что я ни о чём не жалею, — добавил теннисист.
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