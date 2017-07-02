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2 июля 2017, 10:01 | Теннис | Чемпионат.com

Азаренко: Появление Лео изменило мои приоритеты

Экс первая ракетка мира белоруска Виктория Азаренко, вернувшаяся на корт после рождения сына Лео, рассказала, как изменились её приоритеты.

Экс первая ракетка мира белоруска Виктория <span class=error>Азаренко</span> вернувшаяся на корт после рождения сына <span class=error>Лео</span> рассказала как изменились её приоритеты. Увеличить
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«Первые три месяца мне было нелегко, но Лео спокойный и хороший ребёнок, так что мне не на что жаловаться. Обычно я просыпаюсь среди ночи, чтобы накормить его, но на Уимблдоне мне будут помогать моя мама и папа Лео. Таким образом, я смогу спать всю ночь.

Я испытываю особенные чувства, имея возможность находиться на Уимблдоне с новым членом моей команды. Лео хорошо переносит путешествия, не боится самолётов. В этом смысле мне очень повезло. Конечно, моя жизнь изменилась. Теперь я беру с собой гораздо больше багажа и приезжаю в аэропорт заранее. Раньше я приезжала как раз к началу регистрации.

Рождение ребёнка поменяло мои приоритеты на 180 градусов. Когда я тренируюсь, то сосредоточенна на игре, но как только покидаю корт, то должна думать о ком-то ещё. Это непривычно, особенно для теннисистов, ведь у нас индивидуальный вид спорта. Я стараюсь мысленно обманывать себя, что довольно непросто, но когда я провожу время с сыном, то не думаю о себе. Раньше это было практически невозможно, — приводит слова Азаренко официальный сайт Уимблдона.

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