Азаренко: Появление Лео изменило мои приоритеты

«Первые три месяца мне было нелегко, но Лео спокойный и хороший ребёнок, так что мне не на что жаловаться. Обычно я просыпаюсь среди ночи, чтобы накормить его, но на Уимблдоне мне будут помогать моя мама и папа Лео. Таким образом, я смогу спать всю ночь.

Я испытываю особенные чувства, имея возможность находиться на Уимблдоне с новым членом моей команды. Лео хорошо переносит путешествия, не боится самолётов. В этом смысле мне очень повезло. Конечно, моя жизнь изменилась. Теперь я беру с собой гораздо больше багажа и приезжаю в аэропорт заранее. Раньше я приезжала как раз к началу регистрации.