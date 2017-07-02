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2 июля 2017, 9:39 | Теннис | GoTennis.ru

Энди Маррей: Во время тренировочной сессии всё было хорошо

Британец Энди Маррей выразил надежду, что сможет успешно выступить на Уимблдоне, где ему предстоит защищать титул, несмотря на травму.

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«Надеюсь, мне удастся хорошо выступить на Уимблдоне. Во время тренировочной сессии всё было хорошо, сейчас я тоже чувствую себя нормально», — приводит слова Маррея Daily Mail.

Ранее отмечалось, что британец испытывал проблемы с бедром во время пятничной тренировки.
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