Квитова станет чемпионкой, Остапенко выйдет в полуфинал. Всё, что нужно знать о посеве женского Уимблдона

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В этом сезоне состав женского Тура ослаблен отсутствием Серены Уильямс и Марии Шараповой, зато в игру успели вернуться Виктория Азаренко и Петра Квитова. К тому же появился целый ряд теннисисток, которые тоже готовы бороться за заветный трофей. Разбираемся, что ждёт теннисисток, попавших в посев и делаем смелые прогнозы.

1. Анжелик Кербер (Германия).

Немка является финалисткой турнира прошлого года, однако большую часть сезона-2017 она не показывала положительных результатов. Сейчас самое время воспользоваться тем, что она попала в посев, но, судя по результатам жеребьёвки, её путь простым не будет, ведь на горизонте у неё маячит грозная Люси Шафаржова.

2. Симона Халеп (Румыния).

Все взгляды будут направлены на неё, поскольку всем интересно, как она справится с досадным поражением в финале «Ролан Гаррос». На протяжении шести раундов Открытого первенства Франции казалось, что именно она сможет заполнить образовавшуюся пустоту в женском Туре. Затем ей не хватило нескольких геймов до своего первого трофея на турнире «Большого шлема». Сейчас самое время реабилитироваться в глазах болельщиков.

3. Каролина Плишкова (Чехия).

Она является фаворитом соревнований благодаря своим ударам. А собственно, почему бы и нет? В последнее время она стала стабильно доходить до второй недели «мэйджоров», а её игра прекрасно подходит для травы. Здорово, что в посеве появилась чешка с неплохим послужным списком (Плишкова никогда не выбывала из борьбы раньше второго круга!). Её победа на Уимблдоне ни для кого не стала бы сюрпризом.

4. Элина Свитолина (Украина).

Сейчас украинка занимает самое высокое в своей карьере место в рейтинге WTA и посеве турнира «Большого шлема». Так что её прорыв является лишь вопросом времени. Однако в отличие от Халеп, которая сама виновата в своём поражении в Париже, у Свитолиной неудача на «Ролан Гаррос» сильно пошатнула её уверенность в себе.

5. Каролин Возняцки (Дания).

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Беспокоитесь о её проблемах со спиной или недостаточно мощной игре? Не забудьте, что она никогда не проигрывала раньше четвёртого раунда на Уимблдоне, так что этот опыт вполне может пойти ей на пользу.

6. Йоханна Конта (Великобритания).

Нужно отдать должное Конте и её мобильности в игре. Её манера игры должна отлично подходить для травяного покрытия, хотя на «мэйджоре» в Лондоне она выиграла всего один матч за карьеру. Её успех будет во многом зависеть от того, как она сможет справиться с давлением, выступая на домашнем турнире и входя в число фаворитов. Снялась с соревнований в Истбурне из-за травмы грудного отдела позвоночника.

7. Светлана Кузнецова (Россия).

Та самая теннисистка, которую постоянно недооценивают и которая вполне может завоевать свой третий трофей на турнире «Большого шлема». В возрасте 32 лет она по-прежнему может обыграть любую соперницу. Её игра становится всё более стабильной. Она всё ещё пребывает в отличной форме, но сейчас всё чаще полагается на накопленный опыт.

8. Доминика Цибулкова (Словакия).

Убийца гигантов, которая может бить выше своего роста и выдерживать сильнейшую конкуренцию. На своём предсвадебном Уимблдоне в прошлом году ей удалось дойти до четвертьфинала. Это значит, что ей предстоит защищать много очков. Она начинает свой путь с поединка против Андреа Петкович.

9. Агнешка Радваньска (Польша).

Она доходила до финала Уимблдона, но это было полдесятилетия назад. Отсутствие мощи — это одно дело, а вот отсутствие уверенности в себе — совсем другое.

10. Винус Уильямс (США).

Является опасной соперницей на травяном покрытии, которое прекрасно подходит к её манере движения, подаче и позволяет не задерживаться на корте надолго. Её возраст не вызывает беспокойства.

11. Петра Квитова (Чехия).

Здорово, что ей удалось так быстро восстановиться. На «Ролан Гаррос» её возвращение получилось весьма успешным. После её победы в Бирмингеме двукратная победительница Уимблдона Квитова попала в шортлист претендентов на титул.

12. Кристина Младенович (Франция).

Её игра должна отлично работать на травяном покрытии, а её физическая форма раскрыться и засиять всеми гранями.

13. Елена Остапенко (Латвия).

Кажется, что, поднимаясь в рейтинге, она нашла какой-то обходной путь: ещё месяц назад она едва входила в Топ-50, а теперь приближается к Топ-10. В 2016 году она вылетела в первом круге Уимблдона, зато в 2014 — выиграла юниорский «мэйджор», так что она является весьма интересным объектом для наблюдения.

14. Гарбин Мугуруса (Испания).

Прекрасный игрок, который, к сожалению, играет не по тому сценарию. В 2015 году Мугуруса была финалисткой Уимблдона, но сейчас покинула Топ-10, а на турнире в Истбурне потерпела разгромное поражение от Барборы Стрыковой со счётом 1/6, 0/6.

15. Елена Веснина (Россия).

Нужно отдать ей должное, ведь она поднялась так высоко в рейтинге и к тому же выходила в полуфинал в 2016 году.

16. Анастасия Павлюченкова (Россия).

Россиянка закрепилась в роли стабильного игрока, который способен доходить до четвертьфиналов, но не представляет угрозы в борьбе за самые крупные трофеи.

Места с 17 по 32 (выбраны самые интересные игроки).

17. Мэдисон Киз (США).

Будучи полностью здоровой, является серьёзной соперницей, однако её по-прежнему беспокоит запястье.

20. Дарья Гаврилова (Австралия).

Как и её соотечественнику Нику Киргиосу, ей чуть больше 20 лет. Как и в случае с её соотечественником Ником Киргиосом, диапазон возможных исходов невероятно широк.

23. Кики Бертенс (Нидерланды).

Приятно видеть, что Бертенс вновь заиграла в теннис на высоком уровне. Как и многие игроки Бенилюкса, она обладает превосходными навыками.

24. Коко Вандевеге (США).

Она всегда могла похвастаться хорошей подачей и физической формой, а чемпион Уимблдона-1987 Пэт Кэш должен был помочь сделать из этого гремучую смесь. Так что участие Коко вносит немалую долю интриги. Нет никаких причин, почему бы она не могла далеко пройти по турнирной сетке на предстоящем «мэйджоре».

26. Мирьяна Лючич-Барони (Хорватия).

Полуфиналистка Australian Open в 2017 году. Полуфиналистка Уимблдона в… 1999.

27. Ана Конюх (Хорватия).

Экс-королева среди юниоров Ана должна была дойти до второй недели Уимблдона в прошлом году, но получила обидную травму в матче против Агнешки Радваньской.

31. Роберта Винчи (Италия).

Последнее ура в честь теннисистки, которая прекрасно умела выполнять подачу с выходом к сетке и обожала травяной сезон.

32. Люси Шафаржова (Чехия).

Настоящее наказание для сеянной, которая должна встретиться с ней в третьем круге.

Тёмные лошадки.

Виктория Азаренко: Отпуск по беременности и родам подошёл к концу.

Кристина Плишкова: Обладая мощнейшей левой подачей, она является воплощением опасного, но нестабильного соперника.

Эшли Барти: Лучшая история в теннисе после Петры Квитовой. Год назад она играла в крикет, а теперь стоит на краю Топ-50 рейтинга (А её игра прекрасно подходит для травы).

Донна Векич: Завоевала трофей на травяном турнире в Ноттингеме и демонстрирует признаки игры, соответствующей её потенциалу.

Кэтрин Беллис: Выиграла уже много матчей на различных покрытиях. В апреле ей стукнуло 18 лет.

Элисон Риске: Всегда опасна, особенно на траве.

Эжени Бушар: Всех экс-финалистов узнают, как бы низко они ни упали.

Елена Янкович: Экс-первая ракетка мира также узнаваема, и тоже независимо от того, насколько низко она опустилась.

Ализе Корне: Все игроки, которые обыгрывали Серену Уильямс на Уимблдоне, заслуживают упоминания.

Матчи первого раунда, которые обязательно нужно смотреть.

Элисон Риске — Слоан Стивенс: Здорово, что Стивенс снова в строю, но ей не стоит ждать подарков по случаю возвращения.

Люси Шафаржова — Осеан Додин: Финалистка 2014 года против 20-летней француженки.

Доминика Цибулкова — Андреа Петкович: В личном противостоянии немка ведёт со счётом 4:1.

Ана Конюх — Сабин Лисицки: Перспективная теннисистка встретится с экс-финалисткой.

Эшли Барти — Элина Свитолина: Барти стартует со второго места на турнире в Бирмингеме.

Виктория Азаренко — Кэтрин Беллис: На своём первом турнире «Большого шлема» в роли матери Азаренко предстоит встретиться с самой юной участницей сетки.

Апсет-прогноз.

Барти победит Свитолину.

Победительницы парного турнира.

Люси Шафаржова и Бетани Маттек-Сэндс, которые прокладывают путь к календарному «Большому шлему».

Как всё пройдёт в полуфиналах.

Каролина Плишкова обыграет набирающуюся сил Анжелик Кербер.

Петра Квитова обыграет Елену Остапенко (что уже случалось).

Как всё пройдёт в финале.

Петра Квитова обыграет Каролину Плишкову.