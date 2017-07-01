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https://sport.mail.ru/news/tennis/30253687/
1 июля 2017, 23:10 | Теннис | Чемпионат.com

Турсунов, Кузнецов и Елгин сыграют в парном разряде на Уимблдоне

В основной сетке мужского парного турнира на Уимблдоне выступят трое россиян.

В основной сетке мужского парного турнира на Уимблдоне выступят трое россиян. Увеличить
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Все они сыграют с партнёрами из других стран. Дмитрий Турсунов — со словаком Мартином Клижаном, Андрей Кузнецов — с сербом Янко Типсаревичем, Михаил Елгин — с американцем Джеймсом Керретани. Матчи первого круга в парном разряде запланированы на 5 июля.

Матчи первого круга в мужском парном разряде с участием российских теннисистов:

Хулио Перальта / Орасио Себальос (Чили / Аргентина, 15) — Джеймс Керретани / Михаил Елгин (США / Россия).

Мартин Клижан / Дмитрий Турсунов (Словакия / Россия) — Флорин Мергя / Айсам-Уль-Хак Куреши (Румыния / Пакистан, 14).

Андрей Кузнецов / Янко Типсаревич (Россия / Сербия) — Маркус Даниэл / Марсело Демолинер (Новая Зеландия / Бразилия).
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