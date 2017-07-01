Турсунов, Кузнецов и Елгин сыграют в парном разряде на Уимблдоне
В основной сетке мужского парного турнира на Уимблдоне выступят трое россиян.
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Все они сыграют с партнёрами из других стран. Дмитрий Турсунов — со словаком Мартином Клижаном, Андрей Кузнецов — с сербом Янко Типсаревичем, Михаил Елгин — с американцем Джеймсом Керретани. Матчи первого круга в парном разряде запланированы на 5 июля.
Матчи первого круга в мужском парном разряде с участием российских теннисистов:
Хулио Перальта / Орасио Себальос (Чили / Аргентина, 15) — Джеймс Керретани / Михаил Елгин (США / Россия).
Мартин Клижан / Дмитрий Турсунов (Словакия / Россия) — Флорин Мергя /
Андрей Кузнецов / Янко Типсаревич (Россия / Сербия) — Маркус Даниэл / Марсело Демолинер (Новая Зеландия / Бразилия).
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