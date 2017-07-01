Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/30253232/
1 июля 2017, 21:34 | Теннис | Чемпионат.com

Макарова и Веснина стартуют на Уимблдоне матчем с Лепченко и Виттёфт

В основной сетке женского парного турнира Уимблдона выступят шесть пар с участием российских теннисисток.

В основной сетке женского парного турнира Уимблдона выступят шесть пар с участием российских теннисисток. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Вторые сеяные, олимпийские чемпионки Екатерина Макарова и Елена Веснина, в первом круге сыграют с дуэтом Варвара Лепченко /Карина Виттёфт (США / Германия). Россиянки Алла Кудрявцева и Александра Панова встретятся с соотечественницей, Анастасией Павлюченковой, и Дарьей Гавриловой из Австралии. Все встречи запланированы на 5 июля.

Матч первого круга Уимблдона в женском парном разряде с участием россиянок:

Варвара Лепченко /Карина Виттёфт (США / Германия) — Екатерина Макарова / Елена Веснина (Россия, 2).

Алла Кудрявцева / Александра Панова (Россия) — Дарья Гаврилова / Анастасия Павлюченкова (Австралия / Россия).

Натела Дзаламидзе / Вероника Кудерметова (Россия, Q) — Лорен Дэвис / Хань Синьюнь (США / Китай).

Светлана Кузнецова / Кристина Младенович (Россия / Франция) — Николь Меликар / Энн Смит (США / Великобритания).

Шуко Аояма /Ян Чжаосюань (Япония / Китай) — Евгения Родина / Наталья Вихлянцева (Россия).
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Винус Уильямс сыграет на Уимблдоне

Винус Уильямс сыграет на Уимблдоне

Американская теннисистка Винус Уильямс примет участие в британском «мэйджоре», несмотря на то, что семья мужчины, погибшего в ДТП с её участием, подала на спортсменку в суд.
Еще 7 новостей  Все новости
13 июня

Тренируйся, как Шарапова: 5 слагаемых чемпионства

Популярный антистресс: 5 фактов о спиннере

Халк изобразил тот же жест, который сделали Кокорин и Дзюба. ФОТО