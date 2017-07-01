Мартина Хингис и Чжань Юнжань выиграли теннисный турнир в Истбурне в паре
Мартина Хингис из Швейцарии и Чжань Юнжань из Тайваня стали победительницами соревнований в парном разряде на теннисном турнире в британском Истбурне, призовой фонд которого превышает 750 тысяч долларов.
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В финале соревнований Хингис и Чжань Юнжань (2-й номер посева) обыграли австралиек Эшли Барти и Кейси Деллакуа со счетом 6:3, 7:5. Встреча продолжалась 1 час 19 минут.
Для Хингис парный титул, завоеванный в Истбурне, стал пятым в сезоне и 60-м в карьере. Чжань Юнжань завоевала шестой парный титул в сезоне и 23-й в карьере.
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