Тёмные лошадки. Джокович и Плишкова готовы к началу Уимблдона

Травяные турниры, проходящие за неделю до старта Уимблдона, очень редко собирают по-настоящему внушительные составы игроков. Топ-теннисисты или сразу едут в пригород Лондона, или проверяют силы на турнирах покрупнее — в Queens Club, Галле или Бирмингеме. Особенно это касается мужского тура, но в этом году Новак Джокович и Доминик Тим решили исправить ситуацию и заявились в Истбурн и Анталью соответственно. Женский же турнир в Истбурне был особенно интересен с той точки зрения, что Симона Халеп могла заработать звание первой ракетки мира.

Медведев выдержал сложности расписания

Истбурн можно по праву назвать одним из немногочисленных британских курортов. Местному теннисному турниру уже 43 года, он проводится с 1974 года. При этом мужской турнир приехал в Истбурн только в 2009 году, а в 2015—2016-м ненадолго переезжал в Ноттингем. В нынешнем сезоне сдвоенные соревнования снова вернулись, а в мужскую сетку в последний момент попросил «уайлд-кард» четвёртый номер рейтинга — Новак Джокович. Если не считать Олимпиаду — 2012, серб приехал на травяной турнир, кроме Уимблдона, впервые с 2010 года.



Из российских теннисистов в основной сетке турнира был только Даниил Медведев, который уже в первом круге попал на грозного Сэма Куэрри. Причём в первые дни на Истбурн обрушились дожди, которые, как окажется, принесут огромную головную боль организаторам. В результате россиянин и американец провели матч первого круга только в среду. Даниил одержал убедительную победу и вышел на Робина Хаасе, причём этот поединок должен был состояться уже через несколько часов. Но погода снова вмешалась, и при счёте 3:4 в пользу Хаасе доигровка была перенесена на следующий день. В четверг Медведев, уступив в первом сете 4:6, дожал голландца в двух оставшихся и оформил выход в четвертьфинал на Стива Джонсона. Матч снова пришлось проводить в тот же день, причём американец утром тоже провёл трёхсетовик.

Медведев провёл начало бодрее соперника, у него здорово работала подача, а на приёме он цеплялся в каждом гейме. Судьбу партии решил один брейк, а второй сет с самого начала начал развиваться зеркально первому. Теперь уже россиянин чуть чаще ошибался и не мог наладить стабильную подачу. За судьбу решающей партии было тревожно, но Даниил сразу же сделал брейк, а потом не позволил сопернику даже на секунду задуматься о брейк-пойнтах. Выиграв два матча за день, россиянин вышел в полуфинал.

Джокович готов у Уимблдону

Там его уже ждал первый сеяный. Джокович приехал в Истбурн без Андре Агасси и входил в игру достаточно медленно. Первый матч против Вашека Поспишила был перенесён из-за дождя на следующий день уже во втором гейме, но Новак переиграл канадца достаточно уверенно. В четвертьфинале сербу пришлось потрудиться против Дональда Янга, американец даже подавал на второй сет и имел два сетбола. К матчу с Медведевым первый сеяный подходил в неплохом физическом состоянии, но с не самой стабильной игрой.



Уже в стартовом гейме Новак сделал брейк, однако Даниил вернул его десятью минутами позже. В середине сета россиянин смотрелся предпочтительнее соперника на задней линии, а при счёте 4:3 в свою пользу имел сразу три возможности сделать брейк. Расстроившись из-за упущенных возможностей, Медведев провалил гейм на подаче и позволил сопернику забрать партию в концовке. Во втором сете Джокович стал играть стабильнее и шансов оппоненту уже не давал. Россиянин двойной ошибкой отдал первый же гейм, а отыграть отставание не смог — серб оформил выход в третий финал в сезоне.

Его соперником стал Гаэль Монфис, тоже попросивший у организаторов «уайлд-кард». Интересно, что с 2004 года на турнирах ATP всего во второй раз оба финалиста обладали специальными приглашениями. При этом француз получил второй номер посева и в первых кругах не испытал ни малейших проблем в матчах с Кэмероном Норри и Бернардом Томичем. В полуфинале предстояла битва с соотечественником — Ришаром Гаске, причём Ришар взял второй сет, отыграв три матчбола. Спустя два с половиной часа Гаэль оформил выход в финал.

В решающем поединке игра получилась достаточно равной, но Джокович играл лучше соперника в ключевые моменты матча — в концовках сетов. Оба раза Новак немного прибавлял, а Монфис начинал крайне не вовремя сыпать ошибками. Во втором сете у Гаэля было чуть больше шансов, но на брейк-пойнтах ему не везло, а последний гейм на подаче он снова провалил. Джокович завоевал второй титул в сезоне, но главное для него, конечно, не истбурнский кубок, а обретённая уверенность. На протяжении всей недели он показывал неплохую игру, а значит, на Уимблдоне, который он выигрывал трижды, болельщикам можно ждать от него приятных сюрпризов.

Кузнецова не справилась с напряжённым графиком

Женский турнир в Истбурне получился не менее захватывающим. Сюда приехала вся мировая десятка, за исключением Элины Свитолиной, не захотевшей рисковать здоровьем. Чемпионка Бирмингема Петра Квитова тоже решила перестраховаться и снялась с соревнований в последний момент. Сыграли в Истбурне и четверо россиянок.



Екатерина Макарова уже в первом круге столкнулась с Карлой Суарес-Наварро, но не смогла противопоставить испанке ровным счётом ничего. Россиянка слишком часто ошибалась и смогла взять у соперницы только четыре гейма. Чуть успешнее сыграли на турнире Елена Веснина и Анастасия Павлюченкова. Полуфиналистка Уимблдона-2016, Веснина уверенно справилась с Вероникой Сепеде-Ройг во втором круге, но была разгромлена Каролиной Возняцки в следующем матче. Павлюченкова переборола Элизе Мертенс, но в 1/8 финала не совладала с Хитер Уотсон.



Стоит отметить, участницы женского турнира, безусловно, тоже пострадали от дождя. Первая ракета России — Светлана Кузнецова — не без труда обыграла в первом матче Мону Бартель, а поединок против Кристины Младенович из-за непогоды был перенесён на четверг. Кузнецова с самого начала матча выглядела чуть активнее соперницы, пыталась играть первым номером, и это помогло ей сделать брейк в стартовом гейме, оказавшийся решающим. Во второй партии у француженки заработала убойная подача, а россиянка стала допускать слишком много невынужденных ошибок, что и привело теннисисток к решающему сету.

Здесь у Кристины сразу же начался спад. Светлана, напротив, обрела уверенность и вернула себе концентрацию. Одержав непростую победу, россиянке спустя несколько часов предстояло сыграть не только с Каролиной Плишковой, но и в паре. Первый сет матча с чешкой прошёл, как на качелях. Не реализовав два сетбола на своей подаче, Кузнецовой пришлось отыгрывать сразу четыре на тай-брейке. В решающий момент Плишкова дрогнула и позволила сопернице выгрызть партию. Каролина была расстроена концовкой первого сета и даже получила штраф в начале партии за бросок ракетки, но затем сумела успокоиться. А вот Светлана начала уставать. Очень важным был затяжной шестой гейм. Восемь раз счёт был «ровно», но Плишкова всё-таки удержала подачу, а потом закончила сет в свою пользу.

Решающий сет Кузнецова сразу начала с брейка, россиянка даже вела — 4:1 и имела брейк-пойнты на счёт 5:1. Но девять сетов, проведённые Светланой на корте за два дня, дали о себе знать в самый неподходящий момент. У Плишковой заработала подача, она тут же обрела уверенность и смогла взять пять геймов подряд. Чуть позже Светлана снялась и во время парного поединка.

Плишкова рвётся к первой строчке

В нижней части сетки Симона Халеп снова не справилась с давлением и не смогла побороться за первую строчку рейтинга. Выиграв первый сет у Каролины Возняцки в четвертьфинале, румынка вчистую проиграла два оставшихся. Финалистки Уимблдона Гарбинье Мугуруса и Агнешка Радваньска провалили стартовые матчи, причём испанка взяла у Барборы Стрыцовой лишь гейм.

В полуфинал из этой части сетки прорвалась Хитер Уотсон, на домашних кортах оставив не у дел Лесю Цуренко, Доминику Цибулкову, Анастасию Павлюченкову и ту же Стрыцову. Матч против Возняцки в полуфинале получился настоящим триллером, но датчанка за два с лишним часа сломила сопротивление Уотсон.

В верхней части сетки первые матчи после победы на «Ролан Гаррос» провела Елена Остапенко. Во втором круге она переборола Суарес-Наварро, но сил на трёхсетовый матч против Йоханны Конты у неё не хватило.

Анжелика Кербер впервые с апреля выиграла два матча подряд, но в четвертьфинале Конта не оставила немке ни единого шанса. Во время одного из розыгрышей британка очень неприятно упала на спину и ударилась головой, поэтому, чтобы успеть восстановиться к Уимблдону, от участия в полуфинале она отказалась.



В финале борьбы практически не получилось, несмотря на довольно равный счёт. Плишкова после дня отдыха блестяще подавала и на своей подаче почти не дала сопернице шансов на брейк. Ключевым моментом матча стал гейм при счёте 6:4, 2:3 в пользу чешки. Датчанка имела сразу четыре брейк-пойнта, но, не реализовав ни один из них, вскоре отдала и свою подачу. Плишкова же с понедельника уверенно возглавит чемпионскую гонку и поедет на Уимблдон в качестве главного фаворита.

Уже в понедельник на кортах Уимблдона развернётся борьба за победу на третьем в сезоне турнире «Большого шлема», а первая неделя обещает стать одной из самых ярких за последнее время.