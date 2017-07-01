Тёмные лошадки. Джокович и Плишкова готовы к началу Уимблдона
Боевой настрой Джоковича, новые цели Плишковой, прогресс Медведева и другие результаты — в обзоре турниров недели.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Травяные турниры, проходящие за неделю до старта Уимблдона, очень редко собирают
Медведев выдержал сложности расписания
Истбурн можно по праву назвать одним из немногочисленных британских курортов. Местному теннисному турниру уже 43 года, он проводится с 1974 года. При этом мужской турнир приехал в Истбурн только в 2009 году, а в 2015—2016-м ненадолго переезжал в Ноттингем. В нынешнем сезоне сдвоенные соревнования снова вернулись, а в мужскую сетку в последний момент попросил «уайлд-кард» четвёртый номер рейтинга — Новак Джокович. Если не считать Олимпиаду — 2012, серб приехал на травяной турнир, кроме Уимблдона, впервые с 2010 года.
Из российских теннисистов в основной сетке турнира был только Даниил Медведев, который уже в первом круге попал на грозного Сэма Куэрри. Причём в первые дни на Истбурн обрушились дожди, которые, как окажется, принесут огромную головную боль организаторам. В результате россиянин и американец провели матч первого круга только в среду. Даниил одержал убедительную победу и вышел на Робина Хаасе, причём этот поединок должен был состояться уже через несколько часов. Но погода снова вмешалась, и при счёте 3:4 в пользу Хаасе доигровка была перенесена на следующий день. В четверг Медведев, уступив в первом сете 4:6, дожал голландца в двух оставшихся и оформил выход в четвертьфинал на Стива Джонсона. Матч снова пришлось проводить в тот же день, причём американец утром тоже провёл трёхсетовик.
Медведев провёл начало бодрее соперника, у него здорово работала подача, а на приёме он цеплялся в каждом гейме. Судьбу партии решил один брейк, а второй сет с самого начала начал развиваться зеркально первому. Теперь уже россиянин чуть чаще ошибался и не мог наладить стабильную подачу. За судьбу решающей партии было тревожно, но Даниил сразу же сделал брейк, а потом не позволил сопернику даже на секунду задуматься о
Джокович готов у Уимблдону
Там его уже ждал первый сеяный. Джокович приехал в Истбурн без Андре Агасси и входил в игру достаточно медленно. Первый матч против Вашека Поспишила был перенесён
Уже в стартовом гейме Новак сделал брейк, однако Даниил вернул его десятью минутами позже. В середине сета россиянин смотрелся предпочтительнее соперника на задней линии, а при счёте 4:3 в свою пользу имел сразу три возможности сделать брейк. Расстроившись
Его соперником стал Гаэль Монфис, тоже попросивший у организаторов «уайлд-кард». Интересно, что с 2004 года на турнирах ATP всего во второй раз оба финалиста обладали специальными приглашениями. При этом француз получил второй номер посева и в первых кругах не испытал ни малейших проблем в матчах с Кэмероном Норри и Бернардом Томичем. В полуфинале предстояла битва с соотечественником — Ришаром Гаске, причём Ришар взял второй сет, отыграв три матчбола. Спустя два с половиной часа Гаэль оформил выход в финал.
В решающем поединке игра получилась достаточно равной, но Джокович играл лучше соперника в ключевые моменты матча — в концовках сетов. Оба раза Новак немного прибавлял, а Монфис начинал крайне не вовремя сыпать ошибками. Во втором сете у Гаэля было чуть больше шансов, но на
Кузнецова не справилась с напряжённым графиком
Женский турнир в Истбурне получился не менее захватывающим. Сюда приехала вся мировая десятка, за исключением Элины Свитолиной, не захотевшей рисковать здоровьем. Чемпионка Бирмингема Петра Квитова тоже решила перестраховаться и снялась с соревнований в последний момент. Сыграли в Истбурне и четверо россиянок.
Екатерина Макарова уже в первом круге столкнулась с Карлой
Стоит отметить, участницы женского турнира, безусловно, тоже пострадали от дождя. Первая ракета России — Светлана Кузнецова — не без труда обыграла в первом матче Мону Бартель, а поединок против Кристины Младенович
Здесь у Кристины сразу же начался спад. Светлана, напротив, обрела уверенность и вернула себе концентрацию. Одержав непростую победу, россиянке спустя несколько часов предстояло сыграть не только с Каролиной Плишковой, но и в паре. Первый сет матча с чешкой прошёл, как на качелях. Не реализовав два сетбола на своей подаче, Кузнецовой пришлось отыгрывать сразу четыре на
Решающий сет Кузнецова сразу начала с брейка, россиянка даже вела — 4:1 и имела
Плишкова рвётся к первой строчке
В нижней части сетки Симона Халеп снова не справилась с давлением и не смогла побороться за первую строчку рейтинга. Выиграв первый сет у Каролины Возняцки в четвертьфинале, румынка вчистую проиграла два оставшихся. Финалистки Уимблдона Гарбинье Мугуруса и Агнешка Радваньска провалили стартовые матчи, причём испанка взяла у Барборы Стрыцовой лишь гейм.
В полуфинал из этой части сетки прорвалась Хитер Уотсон, на домашних кортах оставив не у дел Лесю Цуренко, Доминику Цибулкову, Анастасию Павлюченкову и ту же Стрыцову. Матч против Возняцки в полуфинале получился настоящим триллером, но датчанка за два с лишним часа сломила сопротивление Уотсон.
В верхней части сетки первые матчи после победы на «Ролан Гаррос» провела Елена Остапенко. Во втором круге она переборола
Анжелика Кербер впервые с апреля выиграла два матча подряд, но в четвертьфинале Конта не оставила немке ни единого шанса. Во время одного из розыгрышей британка очень неприятно упала на спину и ударилась головой, поэтому, чтобы успеть восстановиться к Уимблдону, от участия в полуфинале она отказалась.
В финале борьбы практически не получилось, несмотря на довольно равный счёт. Плишкова после дня отдыха блестяще подавала и на своей подаче почти не дала сопернице шансов на брейк. Ключевым моментом матча стал гейм при счёте 6:4, 2:3 в пользу чешки. Датчанка имела сразу четыре
Уже в понедельник на кортах Уимблдона развернётся борьба за победу на третьем в сезоне турнире «Большого шлема», а первая неделя обещает стать одной из самых ярких за последнее время.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter