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https://sport.mail.ru/news/tennis/30252708/
1 июля 2017, 20:41 | Теннис | Чемпионат.com

Сугита одолел Маннарино в финале турнира в Анталье, взяв 1-й титул АТР в карьере

Японский теннисист Юити Сугита выиграл турнир в Анталье, в финальном матче в двух сетах взяв верх над французом Адрианом Маннарино со счётом 6:1, 7:6 (7:4).

Японский теннисист <span class=error>Юити</span> <span class=error>Сугита</span> выиграл турнир в <span class=error>Анталье</span> в финальном матче в двух сетах взяв верх над французом Адрианом <span class=error>Маннарино</span> со счётом 6:1 7:6 (7:4). Увеличить
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Встреча продолжалась 1 час 29 минут. Сугита пять раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал четыре из восьми брейк-пойнтов. На счету Маннарино два эйса, три ошибки на подаче и два брейка. Теннисисты впервые встречались друг с другом.

28-летний Сугита, занимающий 66-е место в мировой классификации, выиграл первый титул АТР в карьере.
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