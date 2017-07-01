Сугита одолел Маннарино в финале турнира в Анталье, взяв 1-й титул АТР в карьере

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Встреча продолжалась 1 час 29 минут. Сугита пять раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал четыре из восьми брейк-пойнтов. На счету Маннарино два эйса, три ошибки на подаче и два брейка. Теннисисты впервые встречались друг с другом.

28-летний Сугита, занимающий 66-е место в мировой классификации, выиграл первый титул АТР в карьере.