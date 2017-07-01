Сугита одолел Маннарино в финале турнира в Анталье, взяв 1-й титул АТР в карьере
Японский теннисист Юити Сугита выиграл турнир в Анталье, в финальном матче в двух сетах взяв верх над французом Адрианом Маннарино со счётом 6:1, 7:6 (7:4).
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Встреча продолжалась 1 час 29 минут. Сугита пять раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал четыре из восьми
28-летний Сугита, занимающий 66-е место в мировой классификации, выиграл первый титул АТР в карьере.
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