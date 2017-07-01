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1 июля 2017, 19:20 | Теннис | Чемпионат.com

Джокович в 14-й раз обыграл Монфиса и взял титул на турнире в Истбурне

Первый сеяный на турнире в Истбурне, сербский теннисист Новак Джокович, завоевал титул, в двух сетах финального матча со счётом 6:3, 6:4 обыграв вторую ракетку соревнований — француза Гаэля Монфиса.

Первый сеяный на турнире в Истбурне сербский теннисист <span class=error>Новак</span> Джокович завоевал титул в двух сетах финального матча со счётом 6:3 6:4 обыграв вторую ракетку соревнований — француза <span class=error>Гаэля</span> <span class=error>Монфиса</span>. Увеличить
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Матч продолжался 1 час 16 минут. Джокович один раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три из шести брейк-пойнтов. На счету Монфиса шесть эйсов и одна ошибка на подаче. Джокович одержал 14-ю победу над Монфисом в 14 проведённых матчах. Несмотря на 12-летнюю историю встреч, на траве соперники играли впервые.
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Истбурн. Гаэль Монфис сыграет с Новаком Джоковичем в финале соревнований

Истбурн. Гаэль Монфис сыграет с Новаком Джоковичем в финале соревнований

16-я ракетка мира, французский теннисист Гаэль Монфис, в полуфинале турнира в Истбурне оказался сильнее своего соотечественника Ришара Гаске, занимающего 27-е место мирового рейтинга, — 6/2, 6/7 (7), 7/6 (4).
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