Джокович в 14-й раз обыграл Монфиса и взял титул на турнире в Истбурне
Первый сеяный на турнире в Истбурне, сербский теннисист Новак Джокович, завоевал титул, в двух сетах финального матча со счётом 6:3, 6:4 обыграв вторую ракетку соревнований — француза Гаэля Монфиса.
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Матч продолжался 1 час 16 минут. Джокович один раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три из шести
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