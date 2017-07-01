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1 июля 2017, 16:15 | Теннис | Lenta.Ru

Винус Уильямс прокомментировала ситуацию со смертельным ДТП

Американская теннисистка Винус Уильямс, ставшая участницей аварии со смертельным исходом, заявила, что ее сердце разбито из-за случившегося. Запись спортсменка сделала на своей странице в Facebook.

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«Я опустошена и мое сердце разбито из-за этой аварии. Мои сердечные соболезнования семье и друзьям Джерома Барсона, я продолжаю молиться и думать о них», — написала она.

ДТП произошло 9 июня. По свидетельствам очевидцев, Уильямс за рулем внедорожника Toyota Sequoia выехала на перекресток на красный сигнал светофора. В ее машину врезался Hyundai Accent, которым управляла Линда Барсон. Пассажир — ее 78-летний муж Джером Барсон — спустя две недели скончался в больнице от полученных травм.

Ранее в субботу стало известно, что семья погибшего в подала на теннисистку в суд. Несмотря на случившееся, спортсменка выступит на Уимблдоне, который стартует 3 июля.

Уильямс — семикратная победительница серии турниров «Большого шлема» в одиночном разряде. 37-летняя американка четырежды выигрывала золотые медали Олимпийских игр (трижды в паре с младшей сестрой Сереной).
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Винус Уильямс сыграет на Уимблдоне

Винус Уильямс сыграет на Уимблдоне

Американская теннисистка Винус Уильямс примет участие в британском «мэйджоре», несмотря на то, что семья мужчины, погибшего в ДТП с её участием, подала на спортсменку в суд.
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