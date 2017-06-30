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https://sport.mail.ru/news/tennis/30247277/
30 июня 2017, 23:21 | Теннис | GoTennis.ru

Истбурн. Гаэль Монфис сыграет с Новаком Джоковичем в финале соревнований

16-я ракетка мира, французский теннисист Гаэль Монфис, в полуфинале турнира в Истбурне оказался сильнее своего соотечественника Ришара Гаске, занимающего 27-е место мирового рейтинга, — 6/2, 6/7 (7), 7/6 (4).

За 2 часа 31 минуту матча Гаэль сделал восемнадцать эйсов и четыре брейка, четырежды ошибившись при подаче. Тогда как Ришар реализовал два брейк-пойнта, допустив три двойные ошибки. Счёт личных встреч оппонентов стал 9:7 в пользу Монфиса.

В финале соревнований Aegon International Гаэль выступит против серба Новака Джоковича.
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