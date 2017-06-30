Истбурн. Гаэль Монфис сыграет с Новаком Джоковичем в финале соревнований
16-я ракетка мира, французский теннисист Гаэль Монфис, в полуфинале турнира в Истбурне оказался сильнее своего соотечественника Ришара Гаске, занимающего 27-е место мирового рейтинга, — 6/2, 6/7 (7), 7/6 (4).
За 2 часа 31 минуту матча Гаэль сделал восемнадцать эйсов и четыре брейка, четырежды ошибившись при подаче. Тогда как Ришар реализовал два
В финале соревнований Aegon International Гаэль выступит против серба Новака Джоковича.
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