Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/30247197/
30 июня 2017, 23:09 | Теннис | GoTennis.ru

Надаль победил Хааса и другие результаты выставочного турнира в Харлингеме

Сегодня, в пятницу, 30 июня, состоялись поединки британских выставочных соревнований в Харлингеме.

Изначально должен был состояться матч между итальянцем Фабио Фоньини и французом Люкой Пуйе, но последний отказался от участия в соревнованиях.

В итоге в стартовой встрече Фоньини потерпел поражение от американца Райана Харрисона — 3/6, 7/6, 6:10.

А в последнем матче дня испанец Рафаэль Надаль оказался сильнее немца Томми Хааса — 6/4, 1/6, 10:8.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
30 июня

Неуязвимый? Нет! Как победить Роджера Федерера на Уимблдоне

Истбурн. Гаэль Монфис сыграет с Новаком Джоковичем в финале соревнований

Надаль победил Хааса и другие результаты выставочного турнира в Харлингеме