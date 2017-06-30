Надаль победил Хааса и другие результаты выставочного турнира в Харлингеме
Сегодня, в пятницу, 30 июня, состоялись поединки британских выставочных соревнований в Харлингеме.
Изначально должен был состояться матч между итальянцем Фабио Фоньини и французом Люкой Пуйе, но последний отказался от участия в соревнованиях.
В итоге в стартовой встрече Фоньини потерпел поражение от американца Райана Харрисона — 3/6, 7/6, 6:10.
А в последнем матче дня испанец Рафаэль Надаль оказался сильнее немца Томми Хааса — 6/4, 1/6, 10:8.
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