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https://sport.mail.ru/news/tennis/30247021/
30 июня 2017, 22:19 | Теннис | GoTennis.ru

Братья Брайаны стали чемпионами парного турнира в Истбурне

Американские теннисисты Боб и Майк Брайаны в финале парных соревнований Aegon International одержали победу над индийцем Роханом Бопанной и бразильцем Андре Са — 6/7 (4), 6/4, 10:3.

За 1 час 20 минут матча Боб и Майк сделали четыре эйса и один брейк, ошибившись при подаче один раз. Тогда как Рохан и Андре подали навылет десять раз и допустили пять двойных ошибок.

Титул парного турнира в Истбурне стал для Брайанов первым в текущем сезоне и принёс спортсменам $113,330 призовых и 250 рейтинговых баллов.
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