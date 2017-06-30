Братья Брайаны стали чемпионами парного турнира в Истбурне

За 1 час 20 минут матча Боб и Майк сделали четыре эйса и один брейк, ошибившись при подаче один раз. Тогда как Рохан и Андре подали навылет десять раз и допустили пять двойных ошибок.

Титул парного турнира в Истбурне стал для Брайанов первым в текущем сезоне и принёс спортсменам $113,330 призовых и 250 рейтинговых баллов.