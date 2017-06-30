Арина Соболенко сыграет с россиянкой Ириной Хромачевой в первом круге Уимблдона
30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко (135-й номер рейтинга WTA) в первом раунде Уимблдонского турнира встретится с россиянкой Ириной Хромачевой (109), сообщает корреспондент БЕЛТА.
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Сегодня Арина Соболенко успешно завершила поединок 3-го квалификационного раунда против американки Кристи Ан (6:1, 6:1) и впервые получила право сыграть в основной сетке турниров серии «Большого шлема».
Арина Соболенко пробилась в основную сетку Уимблдонского теннисного турнираВ поединке 3-го квалификационного раунда Соболенко встречалась с американкой Кристи Ан (116) и уверенно победила в двух сетах — 6:1, 6:1.
Также в основной сетке женского одиночного разряда Уимблдона-2017 выступят еще две белоруски: Виктория Азаренко (678) будет соперничать с американкой Кэтрин Белли (40), Александра Саснович сыграет с латвийской теннисисткой Еленой Остапенко (14).
Азаренко сыграет с Беллис на старте Уимблдонского турнира, Саснович встретится с Остапенко18-летнюю Кэтрин Беллис называют восходящей звездой мирового тенниса, несмотря на юный возраст она уже успела выиграть один турнир под эгидой WTA — в 2016 году в Гонолулу.
В мужском парном разряде белорус Максим Мирный и поляк Марцин Матковски встретятся с
Матчи основной сетки Уимблдонского турнира начнутся 3 июля, а завершатся 16 июля.
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