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30 июня 2017, 22:20 | Теннис | БЕЛТА

Арина Соболенко сыграет с россиянкой Ириной Хромачевой в первом круге Уимблдона

30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко (135-й номер рейтинга WTA) в первом раунде Уимблдонского турнира встретится с россиянкой Ириной Хромачевой (109), сообщает корреспондент БЕЛТА.

30 июня Арина <span class=error>Соболенко</span> успешно завершила поединок 3-го квалификационного раунда против американки <span class=error>Кристи</span> Ан (6:1 6:1) и впервые получила право сыграть в основной сетке турниров серии Большого шлема. Увеличить
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Сегодня Арина Соболенко успешно завершила поединок 3-го квалификационного раунда против американки Кристи Ан (6:1, 6:1) и впервые получила право сыграть в основной сетке турниров серии «Большого шлема».

Арина Соболенко пробилась в основную сетку Уимблдонского теннисного турнираВ поединке 3-го квалификационного раунда Соболенко встречалась с американкой Кристи Ан (116) и уверенно победила в двух сетах — 6:1, 6:1.

Также в основной сетке женского одиночного разряда Уимблдона-2017 выступят еще две белоруски: Виктория Азаренко (678) будет соперничать с американкой Кэтрин Белли (40), Александра Саснович сыграет с латвийской теннисисткой Еленой Остапенко (14).

Азаренко сыграет с Беллис на старте Уимблдонского турнира, Саснович встретится с Остапенко18-летнюю Кэтрин Беллис называют восходящей звездой мирового тенниса, несмотря на юный возраст она уже успела выиграть один турнир под эгидой WTA — в 2016 году в Гонолулу.

В мужском парном разряде белорус Максим Мирный и поляк Марцин Матковски встретятся с американско-китайским тандемом Макс Шнур / Ченг-Пенг Хси. Еще один белорус Андрей Василевский и чилиец Ханс Подлипник-Кастильо сыграют с американским дуэтом Скотт Липски / Фрэнсис Тиафо.

Матчи основной сетки Уимблдонского турнира начнутся 3 июля, а завершатся 16 июля.

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