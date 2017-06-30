Казахстанский теннисист сыграет с первой ракеткой мира Энди Марреем на «Уимблдоне»

В основной сетке соревнований в Лондоне выступят два представителя Казахстана. В первом круге Александр Бублик встретится с первой ракеткой мира Энди Марреем, а Михаил Кукушкин сыграет с японцем Даниэлем Таро.

20-летний Бублик в основную сетку «Уимблдона» пробился через квалификацию. В рейтинге ATP он занимает 134-место и ранее с Марреем не встречался. Британец дважды выигрывал «Уимблдон» и является действующим победителем турнира, а для Бублика это будет дебют на третьем в сезоне турнире «Большого шлема».

29-летний Кукушкин идет на 118-м месте в рейтинге ATP, а 24-летний Таро — на 89-м. Ранее они друг с другом не играли. Лучшим результатом Кукушкина на «Уимблдоне» является третий круг в 2014 году, а Таро за три предыдущих года не смог ни разу преодолеть барьер первого раунда.

Основная сетка «Уимблдона» начнется 3 июля. Точное время матчей появится позднее.