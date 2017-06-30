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https://sport.mail.ru/news/tennis/30246649/
30 июня 2017, 21:21 | Теннис | GoTennis.ru

Кузнецов победил Штруффа и другие результаты выставочного турнира в Великобритании

Сегодня, в пятницу, 30 июня, состоялись поединки британских выставочных соревнований Boodles Challenge.

В стартовом матче между россиянином Андреем Кузнецовым и немцем Яном-Леннардом Штруффом победу праздновал российский спортсмен — 7/6 (4), 7/5.

Затем австралиец Ник Киргиос нанёс поражение сербу Виктору Троицки — 6/7 (3), 6/2, 10:5.

В третьем поединке испанец Роберто Баутиста-Агут оказался сильнее француза Бенуа Пэра — 6/2, 6/1.

Наконец, в последней встрече дня канадец Денис Шаповалов сломил сопротивление испанца Альберта Рамоса — 6/3, 6/4.
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