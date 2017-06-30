Кузнецов победил Штруффа и другие результаты выставочного турнира в Великобритании
Сегодня, в пятницу, 30 июня, состоялись поединки британских выставочных соревнований Boodles Challenge.
В стартовом матче между россиянином Андреем Кузнецовым и немцем
Затем австралиец Ник Киргиос нанёс поражение сербу Виктору Троицки — 6/7 (3), 6/2, 10:5.
В третьем поединке испанец Роберто
Наконец, в последней встрече дня канадец Денис Шаповалов сломил сопротивление испанца Альберта Рамоса — 6/3, 6/4.
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