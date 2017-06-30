Елена Веснина сыграет с Анной Блинковой на старте Уимблдона
В Лондоне завершился квалификационный раунд третьего «мэйджора» сезона — Уимблдона. После окончания отборочных поединков состоялось распределение победительниц квалификации по основной сетке турнира.
Российская теннисистка Елена Веснина в первом раунде «Шлема» выступит против соотечественницы Анны Блинковой.
Остальные «квалифайеры» распределились таким образом:
Анжелик Кербер (Германия) — Ирина Фалькони (США)
Кристина Куцова (Словакия) — Бьянка Андрееску (Канада)
Полона Херцог (Словения) — Анника Бек (Германия)
Екатерина Макарова (Россия) — Элисон ван Эйтванк (Бельгия)
Онс Жабер (Тунис) — Светлана Кузнецова (Россия)
Дарья Гаврилова (Австралия) — Петра Мартич (Хорватия)
Арина Родионова (Австралия) — Анастасия Павлюченкова (Россия)
Татьяна Мариа (Германия) — Анастасия Потапова (Россия)
Франсуаза Абанда (Канада) — Куруми Нара (Япония)
Арина Соболенко (Беларусь) — Ирина Хромачёва (Россия)
Елена Веснина (Россия) — Анна Блинкова (Россия)
Марина Эракович (Новая Зеландия) — Симона Халеп (Румыния).
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