Новак Джокович стал финалистом турнира в Истбурне, победив Даниила Медведева

Спортсмены провели на корте 1 час 22 минуты, за которые Новак подал навылет пять раз и реализовал три брейк-пойнта, допустив четыре двойные ошибки. Тогда как Даниил сделал четыре эйса, один брейк и трижды ошибся при подаче. Счёт личных встреч оппонентов стал 2:0 в пользу серба.

В финале турнира в Истбурне Джокович сыграет с победителем матча между французами Ришаром Гаске и Гаэлем Монфисом.