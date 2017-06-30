Новак Джокович стал финалистом турнира в Истбурне, победив Даниила Медведева
Четвёртая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович, в полуфинале соревнований Aegon International взял верх над россиянином Даниилом Медведевым, занимающим 52-е место мирового рейтинга, — 6/4, 6/4.
Спортсмены провели на корте 1 час 22 минуты, за которые Новак подал навылет пять раз и реализовал три
В финале турнира в Истбурне Джокович сыграет с победителем матча между французами Ришаром Гаске и Гаэлем Монфисом.
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