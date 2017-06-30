Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/30246003/
30 июня 2017, 20:03 | Теннис | GoTennis.ru

Новак Джокович стал финалистом турнира в Истбурне, победив Даниила Медведева

Четвёртая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович, в полуфинале соревнований Aegon International взял верх над россиянином Даниилом Медведевым, занимающим 52-е место мирового рейтинга, — 6/4, 6/4.

Спортсмены провели на корте 1 час 22 минуты, за которые Новак подал навылет пять раз и реализовал три брейк-пойнта, допустив четыре двойные ошибки. Тогда как Даниил сделал четыре эйса, один брейк и трижды ошибся при подаче. Счёт личных встреч оппонентов стал 2:0 в пользу серба.

В финале турнира в Истбурне Джокович сыграет с победителем матча между французами Ришаром Гаске и Гаэлем Монфисом.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
30 июня

Елена Веснина сыграет с Анной Блинковой на старте Уимблдона

Линдстедт и Куреши выиграли парные соревнования в Анталье

Новак Джокович стал финалистом турнира в Истбурне, победив Даниила Медведева