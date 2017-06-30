Маррей планирует выступить на Уимблдоне

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Шотландец провел утреннюю тренировочную сессию на кортах Уимблдона. На вопрос о том, будет ли он принимать участие в матче, британский теннисист ответил утвердительно.

— Надеюсь на это, таков план, во всяком случае, — цитирует Yahoo! Sports Маррэя. — Утром я просто проверял свое состояние. Позже я проведу еще одну тренировку.