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30 июня 2017, 17:06 | Теннис | Спорт-Экспресс

Маррей планирует выступить на Уимблдоне

Первый номер мирового рейтинга Энди Маррэй планирует выступить на домашнем турнире «Большого шлема» несмотря на травму бедра.

Первый номер мирового рейтинга <span class=error>Энди</span> <span class=error>Маррэй</span> планирует выступить на домашнем турнире Большого шлема несмотря на травму бедра. Увеличить
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Шотландец провел утреннюю тренировочную сессию на кортах Уимблдона. На вопрос о том, будет ли он принимать участие в матче, британский теннисист ответил утвердительно.

— Надеюсь на это, таков план, во всяком случае, — цитирует Yahoo! Sports Маррэя. — Утром я просто проверял свое состояние. Позже я проведу еще одну тренировку.

Уимблдон стартует третьего июля. Напомним, что ранее Маррей снялся с выставочного турнира «Харлингем Клаб» из-за травмы.
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