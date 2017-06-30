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https://sport.mail.ru/news/tennis/30244181/
30 июня 2017, 16:58 | Теннис | Чемпионат.com

Дзаламидзе и Кудерметова вышли в основную сетку Уимблдона в парном разряде

Российские теннисистки Натела Дзаламидзе и Вероника Кудерметова (1) пробились в основную сетку Уимблдона в парном разряде.

В финале квалификации они в двух партиях обыграли представительниц США Эшли Уайнхолд и Кейтлин Хориски (8) со счётом 6:4, 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час 22 минуты.

Россиянки 1 раз подали навылет, совершили 6 двойных ошибок и реализовали 5 из 14 брейк-пойнтов. На счету их соперниц 7 двойных ошибок и 3 брейка.

Первые соперницы россиянок в основной сетке определятся позже.
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