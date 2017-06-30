Дзаламидзе и Кудерметова вышли в основную сетку Уимблдона в парном разряде
Российские теннисистки Натела Дзаламидзе и Вероника Кудерметова (1) пробились в основную сетку Уимблдона в парном разряде.
В финале квалификации они в двух партиях обыграли представительниц США Эшли Уайнхолд и Кейтлин Хориски (8) со счётом 6:4, 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час 22 минуты.
Россиянки 1 раз подали навылет, совершили 6 двойных ошибок и реализовали 5 из 14
Первые соперницы россиянок в основной сетке определятся позже.
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