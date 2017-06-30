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30 июня 2017, 16:57 | Теннис | Чемпионат.com

Потапова победила Куличкову в финале квалификации Уимблдона

Российская теннисистка Анастасия Потапова вышла в основную сетку Уимблдона, в двух сетах обыграв свою соотечественницу Елизавету Куличкову со счётом 6:3, 7:5.

Российская теннисистка Анастасия <span class=error>Потапова</span> вышла в основную сетку Уимблдона в двух сетах обыграв свою соотечественницу Елизавету <span class=error>Куличкову</span> со счётом 6:3 7:5. Увеличить
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Продолжительность встречи составила 1 час 14 минут. Анастасия 7 раз подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 5 из 6 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 3 эйса, 5 двойных ошибок и 3 брейка.

При счете 5:2 во втором сете у Потаповой был тройной матчбол, но она его не реализовала, а затем не подала на матч также при 5:4, и только с третьей попытки успешно подала на матч. Анастасия впервые в карьере будет играть в основе турнира уровня WTA, причём сразу на соревнованиях «Большого шлема».

Имя первой соперницы Потаповой в основной сетке Уимблдона станет известно позже.

В 2016 году Анастасия стала победительницей юниорского Уимблдона.
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