Тренером Мугурусы на Уимблдоне-2017 будет Кончита Мартинес
Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса на Уимблдоне будет работать о своей соотечественницей, чемпионкой Уимблдона 1994 года, трёхкратным призёром Олимпийских игр Кончитой Мартинес.
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Об этом в своём «твиттере» сообщил журналист Бен Роттенберг.
Постоянный тренер уроженки Каракаса Сэм Сьюмик возобновит работу с подопечной на предстоящих турнирах в США.
В первом круге Уимблдона-2017 соперницей Мугурусы, посеянной под 14-м номером, будет российская теннисистка Екатерина Александрова. Матчи основной сетки начнутся 3 июля.
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