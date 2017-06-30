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https://sport.mail.ru/news/tennis/30243764/
30 июня 2017, 16:38 | Теннис | Чемпионат.com

Тренером Мугурусы на Уимблдоне-2017 будет Кончита Мартинес

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса на Уимблдоне будет работать о своей соотечественницей, чемпионкой Уимблдона 1994 года, трёхкратным призёром Олимпийских игр Кончитой Мартинес.

Испанская теннисистка <span class=error>Гарбинье</span> Мугуруса на Уимблдоне будет работать о своей соотечественницей чемпионкой Уимблдона 1994 года трёхкратным призёром Олимпийских игр <span class=error>Кончитой</span> <span class=error>Мартинес</span>. Увеличить
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Об этом в своём «твиттере» сообщил журналист Бен Роттенберг.

Постоянный тренер уроженки Каракаса Сэм Сьюмик возобновит работу с подопечной на предстоящих турнирах в США.

В первом круге Уимблдона-2017 соперницей Мугурусы, посеянной под 14-м номером, будет российская теннисистка Екатерина Александрова. Матчи основной сетки начнутся 3 июля.
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