К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

СУПЕРМАТЧИ ДЛЯ РОССИЯН

Российская молодежь этим летом радует. И Карен Хачанов, и Даниил Медведев, и Андрей Рублев отлично проявили себя на дебютных турнирах на траве. Первый даже заслужил место в числе «сеяных» на первом для себя (речь идет об основной сетке) Уимблдоне. Это гарантировало, что Хачанов не встретится ни с кем из топовых теннисистов до третьего круга, но от сложного соперничества все же не избавило.

В стартовом раунде первой ракетке нашей страны предстоит сыграть с соотечественником и чемпионом юниорского Уимблдона-2009 Андреем Кузнецовым.

— Я дружу со всеми российскими ребятами. Не только с Андреем Рублевым, но и с Женей Донским, Андреем Кузнецовым, Костей Кравчуком… Мы — команда в Кубке Дэвиса, и на других турнирах стараемся проводить время вместе, — рассказывал 21-летний лидер российского тенниса.

Теперь Хачанову и Кузнецову предстоит впервые сразиться друг с другом. Карен — на хорошем ходу, о чем свидетельствуют его прорыв в полуфинал в Халле и достойная борьба с Роджером Федерером, а Андрей дважды подряд проигрывал в квалификации. Но для первого это будет дебют в основной сетке Уимблдона, а второй сыграет там уже в шестой раз. Причем Кузнецов дважды, в том числе и в прошлом году, доходил до третьего круга. В любом случае, матч обоих ожидает непростой.

Непростым будет и дебют на Уимблдоне для Даниила Медведева. Вторая ракетка России, не доигравший первый матч на Roland Garros из-за плохого самочувствия, связанного с последствиями мононуклеоза, порадовал стабильностью во время серии подготовительных турниров на траве. В активе 21-летнего россиянина — два четвертьфинала, а в пятницу он играет в полуфинале Истборна с самим Новаком Джоковичем. А в первом круге Уимблдона Медведева ждет… пятый «сеяный» Стэн Вавринка. Финалист Открытого чемпионата Франции не большой специалист по игре на траве и нередко проигрывает во Всеанглийском лаун-теннисном клубе в первых кругах, но, как известно, умеет швейцарец и удивлять. В любом случае, понаблюдать за этим противостоянием будет очень любопытно.

Как и за встречей между Евгением Донским и Александром Зверевым. Россиянин, напрямую попавший в основную сетку после отказа от выступления на Уимблдоне травмированного Давида Гоффена, неплохо размялся на травяном челленджере в Илкли, где дошел до полуфинала. Но и Зверев не терял времени даром. В его активе — полуфинал Хертогенбоса и финал Халле. Молодой немец «посеян» под 10-м номером и в противостоянии с россиянином фаворитом, конечно, будет именно он.

Увлекательными обещают стать и матчи с участием российских ветеранов — Михаил Южный, на днях отпраздновавший 35-летие, встречается со своим французским ровесником Николя Маю — знатным травяным специалистом и одним из участников самого знаменитого и затяжного матча в истории Уимблдона. Победитель этой встречи во втором круге может выйти на прошлогоднего финалиста Милоша Раонича. Дмитрий Турсунов, не игравший с Australian Open, получил в соперники новоиспеченного отца — итальянца Фабио Фоньини.

Андрей Рублев, единственный из россиян, прошедший квалификацию, сыграет со своим коллегой-квалифаем — малоизвестным итальянцем Стефано Травальей, который в 26 лет дебютирует в основных сетках мэйджоров. Неплохой вариант, учитывая, что другими вариантами были, например, Энди Маррэй, Джон Изнер и Гаэль Монфис. Теперь же первая ракетка мира и действующий чемпион Уимблдона начнет защиту титула матчем с представляющим Казахстан «лаки лузером» Александром Бубликом.

Жребий определил семикратного чемпиона Уимблдона Роджера Федерера, «посеянного» под третьим номером, в нижнюю половину сетки к Новаку Джоковичу, а Рафаэля Надаля, вдохновленного 10-й победой на Roland Garros, — в верхнюю к Маррэю.

Потенциальные четвертьфинальные пары выглядят следующим образом: Маррэй — Вавринка, Надаль — Марин Чилич, Раонич — Федерер, Тим — Джокович. При этом серб, весь сезон пытающийся вновь найти себя, уже в третьем круге может сразиться с Хуаном Мартином Дель Потро. На пути Маррэя — непредсказумый Ник Кирьос, а в одной части сетки с Федерером — Изнер и Димитров, который тоже может быть опасен на траве. А потенциальный соперник Надаля по третьему раунду — Карен Хачанов.

АЗАРЕНКО — ДЛЯ ВЕСНИНОЙ?

В женской сетке жребий, похоже, решил сохранить интригу подольше. Первая и вторая «сеяные» Ангелик Кербер и Симона Халеп и сразу пять россиянок — Светлана Кузнецова, Елена Веснина, Анастасия Павлюченкова, Екатерина Макарова и Ирина Хромачева — узнают соперниц только по окончании квалификации. А две другие представительницы нашей страны услышали весьма громкие имена: Екатерина Александрова, признавшаяся в любви к быстрым покрытиям, сыграет с финалисткой Уимблдона-2015 Гарбинье Мугурусой, а Евгения Родина — с третьей «сеяной» Каролиной Плишковой. Дарья Касаткина, которая из-за последствий травмы голеностопа, не провела в этом году на траве ни единого матча, сразится с китаянкой Чжэн Сайсай. Наталья Вихлянцева, сыгравшая дебютный финал в Хертогенбосе, сразится с Донной Векич, которая на той же неделе завоевала титул в Ноттингеме. А во втором круге победительница этой встречи может выйти на главную надежду британцев — Джоанну Конту. Той, кстати, предстоит брать реванш у Си Сувэй за ранний вылет с Roland Garros.

Во втором круге намечается сразу два суперматча: Кузнецова может сойтись с Макаровой, вновь не попавшей в число «сеяных», а Веснина — с хорошо знакомой по совместным выступлениям в паре Викторией Азаренко, которая возвращается в тур после рождения сына. В первом круге белорусская теннисистка встречается с юной, но очень опасной американкой Сиси Беллис.

В четвертьфинале, исходя из «посева» Кербер должна сыграть с Кузнецовой, Плишкова — с Каролин Возняцки, Доминика Цибулкова — с Элиной Свитолиной, а Конта — с Халеп. При этом в нижней четверти, кроме двух последних, Азаренко с Весниной и двукратная чемпионка Уимблдона Петра Квитова. Да и вообще, как можно было убедиться на Roland Garros, на нынешних женских турнирах, даже «Большого шлема», может произойти все, что угодно.